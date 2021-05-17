Шанс на подиум: российский велогонщик Власов поднялся на третье место в общем зачёте «Джиро д’Италия»

Российский велогонщик Александр Власов финишировал третьим на девятом этапе супермногодневки «Джиро д’Италия». Он поднялся на третье место в общем зачёте и в молодёжной классификации. Россиянин уступает 21 секунду обладателю розовой майки лидера Эгану Берналю из Колумбии и 15 секунд бельгийцу Ремко Эвенепулу, имея хорошие шансы завершить соревнования на пьедестале почёта.

В эти дни в Италии проходит 104-я престижная многодневная велогонка «Джиро д’Италия». В тройку лидеров генеральной классификации входит российский спортсмен Александр Власов. Гонщик Astana-Premier Tech занимает третье место и уступает всего 21 секунду обладателю розовой майки лидера Эгану Берналю из Колумбии.

У себя на родине 25-летний Власов известен не так сильно, как представители других видов спорта, но в мире шоссейных велогонок он давно сделал себе имя. В 2018 году Власов выиграл общий зачёт молодёжной версии «Джиро д’Италия», что за год до него сделал ещё один россиянин Павел Сиваков.

Продолжая в следующем сезоне занимать высокие места в различных гонках, уроженец Выборга в 2020 году подписал контракт с одной из сильнейших команд — Astana — и смог дебютировать на гранд-турах. В Италии ему пришлось сойти с дистанции уже на втором этапе из-за проблем с желудком, но затем он заявился на «Вуэльту Испании» и занял на ней 11-е место, что для дебютанта считается хорошим результатом. К тому же Власов стал третьим в молодёжной классификации.

В 2021 году перед Власовым уже стояли амбициозные планы. Его команда, получившая название Astana-Premier Tech, выбрала молодого россиянина своим лидером на «Джиро д’Италия». Оправдывать доверие он начал в первых гонках сезона, заняв третье место на «Туре Альп» и второе на знаменитой «Париж — Ницца» — российские гонщики не были её призёрами со времён серебра Владислава Бобрика в 1995 году. Этим успехом Власов подтвердил, что может считаться одним из фаворитов «Джиро».

Гранд-тур начался 8 мая с гонки с раздельного старта по улицам Турина. Российский гонщик сразу неплохо проявил себя, заняв 11-е место в 25 секундах от действующего чемпиона мира в этой дисциплине Филиппо Ганны из Италии. Из тех, кто борется за общий зачёт, Власов проиграл только португальцу Жуану Алмейде. По итогам следующих двух этапов, равнинного и холмистого, россиянин поднялся на седьмую строчку в генеральной классификации.

Четвёртый этап стал первой настоящей проверкой для участников «Джиро», причём не только из-за трёх подъёмов на второй половине дистанции, но и сильного дождя и ветра. Власов не рвался вперёд, экономя силы для настоящих гор, и финишировал одновременно с другими лидерами своих команд. Хотя он и стал проигрывать 1:24 новому обладателю розовой майки Алессандро Де Марки из Италии, но остался лучшим из потенциальных фаворитов «Джиро», так как Алмейда совсем не справился с дистанцией и отстал на четыре минуты.

Следующий равнинный этап не должен был повлиять на ход многодневки, однако превратился в настоящее испытание для всех участников. Его финиш проходил на узких и прямоугольных улицах городка Каттолика, что стало причиной нескольких аварий. Пострадали и занимавший промежуточное второе место Джо Домбровски из США, и потенциальный генеральщик Микель Ланда из Испании, и второй россиянин на этой многодневке Сиваков. Гонщик Ineos занимал 22-е место и был своеобразным запасным в своей команде на случай, если бы за высокие места не смог бы бороться Берналь — победитель «Тур де Франс» 2019 года. Но Сиваков сломал ключицу и был вынужден сойти с дистанции. Власов избежал падения и поднялся на шестую строчку.

Также по теме Сенсация от дебютантки и серебро с оттенком грусти: российские прыгуны в воду завоевали три медали на ЧЕ Анна Конаныхина стала первой россиянкой с 2000 года, которой удалось выиграть турнир по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на...

Шестой этап стал первым, в котором финиш нужно было штурмовать в гору. Гонщикам вновь приходилось бороться не только друг с другом, но и с холодной и дождливой погодой. Этим моментом решил воспользоваться Берналь, организовавший две атаки под занавес гонки. На первую Власов сумел ответить, а на вторую нет. Однако российский спортсмен дотерпел до финиша и уступил колумбийцу всего 17 секунд. Первая десятка генеральной классификации перемешалась, и Власов поднялся на четвёртое место, проигрывая Берналю восемь секунд. Впереди них остались венгр Аттила Вальтер и бельгиец Ремко Эвенепул.

Две следующие гонки не вносили изменений в верхушку общего зачёта. Седьмой этап был равнинным с общим финишем и не должен был делать это по определению. На восьмом были подъёмы, но фавориты решили отсидеться в общей группе и не атаковали. Власов финишировал 11-м одновременно со своими главными конкурентами и остался четвёртым в тотале.

Зато воскресный, девятый этап уже считался горным и предоставлял хорошие возможности для тех, кто хочет бороться за главный приз «Джиро д’Италия». Гонка изобиловала отчаянными атаками гонщиков, надеявшихся завоевать хорошие позиции, но никому вплоть до последнего километра не удавалось надолго сохранить свой отрыв.

За 500 метров до финиша отъехать от общей группы решил Власов, но его контратаковали Берналь и итальянец Джулио Чикконе. Колумбиец продолжил ехать в полную силу и в итоге одержал победу. Власов и Чикконе уступили ему всего семь секунд, ещё в трёх позади оказался Эвенепул.

📽️ Put your feet up and enjoy cycling at its very best!

📽️ Mettetevi comodi e godevi il grande ciclismo!

📽️ Ponte cómodo y disfruta del gran ciclismo!



Powered by @supersapiensinc#Giropic.twitter.com/MFQB39mgC2 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2021

Вальтер откатился в конец пелотона ещё за 5 км до финиша и был вынужден расстаться с розовой майкой, передав её колумбийцу из Ineos. Власов же поднялся на третью строчку в общем зачёте. Троица лидеров общего зачёта также возглавляет и молодёжную классификацию.

«Это был отличный опыт для меня в подобного рода финале. Подъём был очень непростым, особенно из-за гравийного участка. Я попробовал атаковать в самом конце, и думаю, что это была хорошая попытка, но на таком покрытии было сложно сохранять полную стабильность на велосипеде. Ноги работали хорошо, я неплохо себя чувствовал, но гравий всё же был непростым испытанием. Я доволен своим выступлением, и я сделал всё, что было в моих силах на такого рода финише. Так что пока всё хорошо, посмотрим, что будет завтра и после дня отдыха», — сказал Власов после гонки.

Российские велогонщики не становились призёрами «Джиро д’Италия» с того момента, как в 2009 году Денис Меньшов одержал победу. А на гранд-турах последним на подиум поднимался Ильнур Закарин, занявший третье место на «Вуэльте Испании» в 2017 году. Пока что Власов претендует на то, чтобы добиться самого громкого успеха в российском велоспорте за последние четыре года. Впереди у него и остальных участников «Джиро» ещё 12 этапов, в том числе пять горных. 30 мая многодневка завершится гонкой с раздельного старта в Милане.