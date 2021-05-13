Медер выиграл шестой этап «Джиро д'Италия»

Швейцарский велогонщик Джино Медер из команды Bahrain Victorious победил на шестом этапе престижной велогонки «Джиро д'Италия».

Швейцарец преодолел 160 км за 4:17:52. Вторым стал колумбиец Иган Арли Берналь (Ineos Grenadiers), а третьим — ирландец Дэниэл Мартин (Israel Start-Up Nation)

В общем зачёте после шестого этапа велогонки полностью изменилась тройка лидеров. Возглавил зачёт венгр Аттила Вальтер (Groupama – FDJ), на второе место поднялся бельгиец Ремко Эвенепул (Deceuninck — Quick Step), а на третье — колумбиец Иган Арли Берналь (Ineos Grenadiers).

Ранее сообщалось, что бельгийский велогонщик был сбит автомобилем во время «Джиро д'Италия».