Медер выиграл шестой этап «Джиро д'Италия»

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Швейцарский велогонщик Джино Медер из команды Bahrain Victorious победил на шестом этапе престижной велогонки «Джиро д'Италия».
Медер выиграл шестой этап «Джиро д'Италия»
  • © Reuters

Швейцарец преодолел 160 км за 4:17:52. Вторым стал колумбиец Иган Арли Берналь (Ineos Grenadiers), а третьим — ирландец Дэниэл Мартин (Israel Start-Up Nation)

В общем зачёте после шестого этапа велогонки полностью изменилась тройка лидеров. Возглавил зачёт венгр Аттила Вальтер (Groupama – FDJ), на второе место поднялся бельгиец Ремко Эвенепул (Deceuninck — Quick Step), а на третье — колумбиец Иган Арли Берналь (Ineos Grenadiers).

Ранее сообщалось, что бельгийский велогонщик был сбит автомобилем во время «Джиро д'Италия».

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