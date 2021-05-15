Лафей стал победителем восьмого этапа «Джиро д'Италия»

Француз Виктор Лафей из команды Cofidis стал победителем восьмого этапа шоссейной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».

Француз преодолел дистанцию 170 км за 4:06:47. Второе место с отставанием в 37 секунд занял итальянец Франческо Гавацци из команды Cometa, а третьим стал немец Никиас Арндт (DSM).

В общем зачёте первое место удерживает венгр Аттила Вальтер, представляющий команду Groupama-FDJ. Финишировавший 11-м россиянин Александр Власов («Астана») сохранил четвёртое место в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что Калеб Юэн победил на седьмом этапе «Джиро д'Италия».