Юэн победил на седьмом этапе «Джиро д'Италия»

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Австралиец Калеб Юэн, выступающий за Lotto Soudal, одержал победу на седьмом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
Юэн победил на седьмом этапе «Джиро д'Италия»
  • Reuters

Юэн преодолел дистанцию 181 км за 4 часа 42 минуты 12 секунд.

Вторым финишировал итальянец Давиде Чимолай из Israel Start-Up Nation, тройку замкнул бельгиец Тим Мерлир, выступающий за Alpecin-Fenix.

Россиянин Александр Власов из Astana Premier Tech занял 42-е место. Павел Сиваков из Ineos сошёл с гонки после пятого этапа.

Лидирует в общем зачёте венгр Аттила Вальтер из Groupama-FDJ, — 26 часов 59 минут 18 секунд. Второе место с отставанием в 11 секунд занимает бельгиец Ремко Эвенепул из команды Deceuninck — Quick-Step. Тройку замыкает колумбиец Эган Берналь из Ineos, проигрывающий лидеру 16 секунд. Власов — четвёртый (+24 секунды).

Ранее сообщалось, что Джино Медер выиграл шестой этап «Джиро д'Италия».

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