Сиваков сошёл с «Джиро д'Италия»
- Reuters
Как сообщает пресс-служба команды, Сиваков получил травму плеча в результате падения на пятом этапе гонки и не сможет продолжить выступления. Он финишировал 182-м.
По итогам пяти этапов Сиваков занимал в генеральной классификации 80-е место с отставанием от лидера в 15 минут 16 секунд.
Для 23-летнего велогонщика нынешняя «Джиро д'Италия» стала второй в карьере — в 2019 году он занял итоговое девятое место. Из гонок Гранд-тура он также выступал на «Вуэльте» в 2018 году, но тогда не сумел завершить гонку.
Ранее сообщалось, что Калеб Юэн победил на пятом этапе «Джиро д'Италия».