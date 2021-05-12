Юэн победил на пятом этапе «Джиро д'Италия»

Австралиец Калеб Юэн, выступающий за Lotto Soudal, одержал победу на пятом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».

Юэн преодолел дистанцию 177 км за 4 часа 7 минут 1 секунду.

Вторым финишировал итальянец Джакомо Ниццоло из Qhubeka-ASSOS, а тройку призёров замкнул его соотечественник Элиа Вивиани, представляющий команду Cofidis.

Россиянин Александр Власов из Astana Premier Tech занял 21-е место. Павел Сиваков из Ineos финишировал 182-м — он упал во время прохождения дистанции.

Лидирует в общем зачёте итальянец Алессандро де Марки из Israel Start-Up — 17 часов 57 минут 45 секунд. Второе место с отставанием в 22 секунды занимает бельгиец Луис Верваке из команды Alpecin-Fenix. Тройку замыкает португалец Нельсон Оливейра из Movistar, проигрывающий лидеру 48 секунд. Власов — шестой (+ 1 минута 24 секунды), Сиваков — 80-й (+ 15 минут 16 секунд).

Ранее сообщалось, что Джозеф Домбровски победил на четвёртом этапе «Джиро д'Италия».