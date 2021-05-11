Домбровски победил на четвёртом этапе «Джиро д'Италия»

Американец Джозеф Домбровски, выступающий за UAE Team Emirates, одержал победу на четвёртом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».

Домбровски преодолел дистанцию в 187 км за 4 часа 58 минут 38 секунд.

Второе место занял итальянец Алессандро де Марки из Israel Start-Up Nation, а тройку призёров замкнул его соотечественник Филиппо Фиорелли, представляющий команду Bardiani-CSF.

Россиянин Александр Власов из Astana Premier Tech занял 13-е место. Павел Сиваков из Ineos финишировал 28-м.

Лидирует в общем зачёте де Марки — 13 часов 50 минут 44 секунды. Второе место с отставанием в 22 секунды занимает Домбровски. Тройку лидеров замыкает бельгиец Луис Верваке из команды Alpecin-Fenix с отставанием в 42 секунды.

Ранее сообщалось, что Тим Мерлир победил на втором этапе «Джиро д'Италия».