Домбровски победил на четвёртом этапе «Джиро д'Италия»
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Домбровски преодолел дистанцию в 187 км за 4 часа 58 минут 38 секунд.
Второе место занял итальянец Алессандро де Марки из Israel Start-Up Nation, а тройку призёров замкнул его соотечественник Филиппо Фиорелли, представляющий команду Bardiani-CSF.
Россиянин Александр Власов из Astana Premier Tech занял 13-е место. Павел Сиваков из Ineos финишировал 28-м.
Лидирует в общем зачёте де Марки — 13 часов 50 минут 44 секунды. Второе место с отставанием в 22 секунды занимает Домбровски. Тройку лидеров замыкает бельгиец Луис Верваке из команды Alpecin-Fenix с отставанием в 42 секунды.
Ранее сообщалось, что Тим Мерлир победил на втором этапе «Джиро д'Италия».