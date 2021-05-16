Берналь победил на девятом этапе «Джиро д'Италия», Власов — третий

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Колумбиец Эган Берналь, выступающий за Ineos, одержал победу на девятом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
Берналь победил на девятом этапе «Джиро д'Италия», Власов — третий
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Берналь преодолел дистанцию 158 км за 4 часа 8 минут 23 секунды.

Вторым финишировал итальянец Джулио Чикконе из Trek — Segafredo, тройку замкнул россиянин Александр Власов. 

Павел Сиваков из Ineos сошёл с гонки после пятого этапа.

Таким образом, Берналь вышел в лидеры генеральной классификации — 35 часов 19 минут 22 секунды. Второе место с отставанием в 15 секунд занимает бельгиец Ремко Эвенепул из команды Deceuninck — Quick-Step. Власов поднялся на третье место и уступает лидеру 21 секунду.

Ранее сообщалось, что Виктор Лафей стал победителем восьмого этапа «Джиро д'Италия».

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