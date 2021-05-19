Пловец Колесников установил рекорд, выиграв золото ЧЕ на дистанции 100 м вольным стилем

Россиянин Климент Колесников выиграл финальный заплыв на 100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Помимо победы, Колесников установил новый рекорд чемпионатов Европы — 47,37 с. Вторым финишировал итальянец Алессандро Миресси, а третьим — ещё один россиянин, Андрей Минаков.

Для Колесникова это уже третье золото нынешнего чемпионата Европы. Ранее он стал лучшим на дистанции 50 м на спине, а также помог сборной России выиграть эстафету 4х100 м вольным стилем.

Ранее Колесников с мировым рекордом победил на ЧЕ в плавании на 50 м на спине.