Пловец Колесников установил рекорд, выиграв золото ЧЕ на дистанции 100 м вольным стилем

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Россиянин Климент Колесников выиграл финальный заплыв на 100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Пловец Колесников установил рекорд, выиграв золото ЧЕ на дистанции 100 м вольным стилем
  • РИА Новости

Помимо победы, Колесников установил новый рекорд чемпионатов Европы — 47,37 с. Вторым финишировал итальянец Алессандро Миресси, а третьим — ещё один россиянин, Андрей Минаков.

Для Колесникова это уже третье золото нынешнего чемпионата Европы. Ранее он стал лучшим на дистанции 50 м на спине, а также помог сборной России выиграть эстафету 4х100 м вольным стилем. 

Ранее Колесников с мировым рекордом победил на ЧЕ в плавании на 50 м на спине.

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