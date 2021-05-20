Россияне финишировали четвёртыми в комбинированной смешанной эстафете на ЧЕ по водным видам спорта

Российская команда показала четвёртый результат в комбинированной смешанной эстафете 4 х 100 м, которая проходила в рамках чемпионате Европы по водным видам спорта.

© Axel Heimken/dpa

globallookpress.com