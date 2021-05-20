Россияне финишировали четвёртыми в комбинированной смешанной эстафете на ЧЕ по водным видам спорта

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Российская команда показала четвёртый результат в комбинированной смешанной эстафете 4 х 100 м, которая проходила в рамках чемпионате Европы по водным видам спорта.
Россияне финишировали четвёртыми в комбинированной смешанной эстафете на ЧЕ по водным видам спорта
  • © Axel Heimken/dpa
  • globallookpress.com

Российская команда в составе Юлии Ефимовой, Марии Каменевой, Климента Колесникова и Андрея Минакова преодолела дистанцию за 3:43,6.

Победили с новым рекордом Европы пловцы из Великобритании (3:38,82), вторыми стали представители Нидерландов (3:41,28), а третьими — итальянцы (3:42,30).

Ранее сообщалось, что Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом.

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