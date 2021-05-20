Россияне финишировали четвёртыми в комбинированной смешанной эстафете на ЧЕ по водным видам спорта
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Российская команда в составе Юлии Ефимовой, Марии Каменевой, Климента Колесникова и Андрея Минакова преодолела дистанцию за 3:43,6.
Победили с новым рекордом Европы пловцы из Великобритании (3:38,82), вторыми стали представители Нидерландов (3:41,28), а третьими — итальянцы (3:42,30).
Ранее сообщалось, что Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом.