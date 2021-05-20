Триумф в мужской эстафете, золото Колесникова и провал Ефимовой: как российские пловцы выступили в третий день ЧЕ

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште завершился третий соревновательный день. Сборная России впервые за 11 лет завоевала золото в эстафете 4 × 200 м метров вольным стилем. Климент Колесников одержал победу в заплыве на 100 метров кролем, попутно установив рекорд первенств континента (47,37), а Андрей Минаков уступил ему 0,37 секунды и завоевал бронзу. В свою очередь, Юлия Ефимова не смогла попасть в тройку призёров на дистанции 100 метров на спине, показав четвёртое время.

Репортаж о третьем дне плавательных соревнований впору было начинать широко растиражированной фразой: «Есть две новости. Хорошая и плохая». Плохая заключалась в том, что обладательница 17 медалей мировых первенств и десяти золотых наград чемпионатов Европы Юлия Ефимова не попала на пьедестал стометровки брассом. Произошло это сразу после того, как Климент Колесников выиграл золото в «королевском» спринте — на дистанции 100 м вольным стилем (47,37), а Андрей Минаков стал третьим (47,74). Достижения парней можно было смело причислять к разряду выдающихся: никаких медалей в спринте кролем у России не случалось на чемпионате Европы с 2010 года. Соответственно, и ликование по поводу более чем хорошей новости оказалось мощным.

И тут мимо пьедестала пролетела Ефимова. Победительнице — шведке Софи Ханссон — Юля проиграла 0,64 секунды и осталась четвёртой. Комментируя для «Матч-ТВ» финальный заплыв брассисток, трёхкратная чемпионка Европы в плавании на спине и вице-чемпионка Олимпийских игр в Афинах Станислава Комарова заметила: «Давайте не будем забывать, что Ефимова — одна из самых опытных спортсменок. Возможно, она сейчас не на пике формы, но эта Олимпиада будет её. Думаю, что чемпионат Европы для неё — проходящий старт, но, зная Юлю, дальше она пойдёт по более хорошему результату. И сделает всё, чтобы выиграть золотую медаль».

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Готовить себя к тому, чтобы выходить на пик формы дважды за сезон, с возрастом становится сложнее. С этой точки зрения действительно не стоит расстраиваться. Ведь если Ефимова сумеет завоевать в Токио медаль, пусть даже не золотую, — это станет колоссальной победой и никто наверняка даже не вспомнит, что парой месяцев ранее российская спортсменка потерпела фиаско в рамках континентального турнира. Однако спорт — это всегда здесь и сейчас. Нельзя выйти на старт, повесив на грудь табличку «Был болен, травмирован, плыву под нагрузкой — нужное подчеркнуть». Поэтому в первый день было сложно отделаться от разочарования, когда в финал мужской стометровки брассом не прошёл двукратный чемпион мира Антон Чупков. Похожую реакцию вызвало выступление Ефимовой. Тем более что в этом сезоне стометровка — единственная дистанция, на которой самая опытная российская спортсменка сумела отобраться на Олимпиаду.

Не менее обескураживающим получился заплыв на дистанции 100 метров на спине: действующий чемпион Европы Колесников, от которого ждали жесточайшей схватки с двукратным чемпионом мира Евгением Рыловым, как это случилось на прошлом чемпионате в Глазго, не прошёл в финал (54,86). Рылов приплыл к полуфинальному финишу третьим (53,15). Отчасти это можно было считать иллюстрацией к опасению, которое высказал в адрес Климента главный тренер российской сборной по плаванию Сергей Чепик: когда пловец намеревается стартовать в таком количестве дисциплин, становится очень сложно просчитать схему восстановления. Достаточно раз не откупаться в привычном режиме, и мышцы просто отказываются выполнять задачу. Возможно, именно это случилось в среду, и поражением на второй дистанции атлет как бы заплатил за золото, завоёванное в более раннем старте вольным стилем.

В целом же день оказался вполне удачным. Светлана Чимрова отобралась в финал дистанции 200 м баттерфляем с четвёртым результатом (2:09,08), с реальным шансом побороться в финале минимум за бронзу, Чупков и Кирилл Пригода квалифицировались в финал дистанции 200 м брассом, показав соответственно второе (2:07,94) и шестое (2:08,84) время.

Интересно, что швед Эрик Перссон, показавший в полуфинале лучшее время и отнявший у Чупкова право стартовать в четверг по центральной лидерской дорожке, явно настраивался на серьёзную борьбу с сильнейшим российским брассистом — плыл по очень схожей раскладке, но чуточку быстрее Антона. В точности как об этом накануне чемпионата Европы сказал Денис Панкратов. На вопрос, возможно ли найти противоядие против неизменно победной тактики Чупкова, двукратный олимпийский чемпион заметил: «Это тяжело, но возможно. Значит, соперникам нужно просто быстрее начинать дистанцию, зарабатывать максимальное преимущество, а на второй половине просто терпеть. И надеяться, что запас не будет отыгран. Думаю, что в Токио многие попытаются плыть против Антона именно так».

Ошибся Денис в одном. Судя по его раскладке по дистанции, Перссон решил реализовать подобную стратегию уже сейчас. И преуспел, пусть только в рамках полуфинала.

С одной стороны, подобная промежуточная победа, к тому же над соперником, который плывёт под нагрузкой, не говорит вообще ни о чём. С другой — фигура Чупкова в брассе столь глобальна, что опередить россиянина хоть раз, пусть и не в финале, — уже достижение для соперников.

Завершился вечер столь же впечатляюще, как и начался. Россия впервые за последние 11 лет и в третий раз за всю историю российского плавания выиграла мужскую эстафету 4 × 200 м вольным стилем, которую во всём плавательном мире считают наиболее престижной эстафетной дисциплиной, и у неё даже есть собственное имя — «гордость нации». Считается, что 200 метров вольным стилем — это та дистанция, которую невозможно выиграть, обладая лишь талантом. Здесь проявляется и мастерство тренера, умение подготовить ученика. Если в стране есть сильные пловцы-средневики, это оценка плавательной школы. Если же из этих пловцов можно составить команду, способную победить в эстафете на крупных соревнованиях, — это самый яркий показатель истинного уровня плавания в стране.

В утреннем заплыве российская четвёрка в составе Михаила Вековищева, Александра Красных, Ивана Гирёва и Александра Щёголева финишировала со вторым временем (7:09,68), в финале была произведена всего одна замена: Гирёва заменил Мартин Малютин. На финише чемпионами был зафиксирован новый рекорд чемпионатов Европы — 7:03,48.