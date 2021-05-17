Глава медицинской и научной комиссии МОК выступит на Всемирном саммите спорта в Екатеринбурге

В Екатеринбург приедет глава медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета Фабио Пигоцци для участия во Всемирном саммите спорта и бизнеса «СпортАккорд — 2021».

В рамках медицинского направления HealthAccord будут рассмотрены политические и практические шаги по укреплению здоровья и благополучия спортсменов.

Запланированы панельные сессии и презентации, посвящённые доступным видам спорта и политикам в области спорта, психическому здоровью, мониторингу и профилактике травм спортсменов.

Выступят член руководящего комитета HealthAccord доктор Марго Маунтджой и председатель медицинской и научной консультативной группы ASOIF, бюро медицинской и научной комиссии МОК и Международной федерации плавания, а также президент Международной федерации спортивной медицины (FIMS) профессор Фабио Пигоцци.

«HealthAccord даёт делегатам «СпортАккорд» прекрасную возможность услышать мнение медицинских работников, экспертов в области технологий и политик. Будущие стратегии должны учитывать важность влияния атлетов на развитие спорта и общества в целом», — заявил Пигоцци.

Ранее сообщалось, что всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» состоится 7—12 ноября в Екатеринбурге.