Глава медицинской и научной комиссии МОК выступит на Всемирном саммите спорта в Екатеринбурге
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В рамках медицинского направления HealthAccord будут рассмотрены политические и практические шаги по укреплению здоровья и благополучия спортсменов.
Запланированы панельные сессии и презентации, посвящённые доступным видам спорта и политикам в области спорта, психическому здоровью, мониторингу и профилактике травм спортсменов.
Выступят член руководящего комитета HealthAccord доктор Марго Маунтджой и председатель медицинской и научной консультативной группы ASOIF, бюро медицинской и научной комиссии МОК и Международной федерации плавания, а также президент Международной федерации спортивной медицины (FIMS) профессор Фабио Пигоцци.
«HealthAccord даёт делегатам «СпортАккорд» прекрасную возможность услышать мнение медицинских работников, экспертов в области технологий и политик. Будущие стратегии должны учитывать важность влияния атлетов на развитие спорта и общества в целом», — заявил Пигоцци.
Ранее сообщалось, что всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» состоится 7—12 ноября в Екатеринбурге.