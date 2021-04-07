Саммит «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге в ноябре

Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» состоится 7—12 ноября в Екатеринбурге.

Соответствующее решение принято исполнительным комитетом ассоциации SportAccord.

«Мы благодарны нашим партнёрам за совместную поддержку. Благополучие наших делегатов — это приоритет, и мы верим, что перенос саммита «СпортАккорд» на более поздний срок даст желающим посетить мероприятие больше времени на планирование», — заявил президент SportAccord и GAIFS Рафаэль Кьюлли.

По его словам, саммит определит новые правила игры, которые станут важным шагом в восстановлении спорта и общества.

Перенос также затронул другие мероприятия ассоциации. В частности, Форум международных федераций состоится 25 мая в онлайн-формате.

Ранее ассоциация SportAccord назвала первую тему всемирного саммита «СпортАккорд — 2021». Её название звучит так: «Организация мероприятий в новой реальности и в непрерывно растущем мире спорта».