Объявлена первая тема всемирного саммита «СпортАккорд — 2021»

Ассоциация SportAccord назвала первую тему всемирного саммита «СпортАккорд — 2021», который состоится в Екатеринбурге.

Это «Организация мероприятий в новой реальности и в непрерывно растущем мире спорта».

Главным спикером данной секции станет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Екатеринбург и Свердловская область по праву считаются не только индустриальным, культурным, но и спортивным центром нашей страны. Интерес мирового спортивного сообщества к нашему региону растёт год от года. Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, чемпионат мира по боксу, турниры Большого шлема, проводим этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и другие крупнейшие состязания», — сказал Куйвашев.

Он выразил уверенность, что саммит станет площадкой для обсуждения новых вызовов, стоящих перед организаторами соревнований самого высокого уровня в условиях глобальных изменений.

На саммите ожидаются руководители международных спортивных федераций, организационные комитеты, города и регионы-организаторы, представители правительств и администраций, спортсмены, ведущие эксперты спортивных медиа, технологических, инвестиционных и медицинских компаний.