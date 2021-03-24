Объявлена первая тема всемирного саммита «СпортАккорд — 2021»

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Ассоциация SportAccord назвала первую тему всемирного саммита «СпортАккорд — 2021», который состоится в Екатеринбурге.
Объявлена первая тема всемирного саммита «СпортАккорд — 2021»
  • РИА Новости

Это «Организация мероприятий в новой реальности и в непрерывно растущем мире спорта».

Главным спикером данной секции станет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Екатеринбург и Свердловская область по праву считаются не только индустриальным, культурным, но и спортивным центром нашей страны. Интерес мирового спортивного сообщества к нашему региону растёт год от года. Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, чемпионат мира по боксу, турниры Большого шлема, проводим этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и другие крупнейшие состязания», — сказал Куйвашев.

Он выразил уверенность, что саммит станет площадкой для обсуждения новых вызовов, стоящих перед организаторами соревнований самого высокого уровня в условиях глобальных изменений.

На саммите ожидаются руководители международных спортивных федераций, организационные комитеты, города и регионы-организаторы, представители правительств и администраций, спортсмены, ведущие эксперты спортивных медиа, технологических, инвестиционных и медицинских компаний.

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