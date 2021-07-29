Пятёрка за двойку: Степанова и Орябинская сенсационно выиграли серебро в гребле на Олимпиаде в Токио

Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в заезде двоек на Олимпиаде в Токио. Медаль стала первой для российских гребцов за последние 17 лет, а в этой дисциплине — первой в истории. Девушки преподнесли главную для России сенсацию на этих Играх. Также в финалы состязаний одиночек пробились Анна Пракатень и Александр Вязовкин, показавшие второе и четвёртое время в своих заездах.

Шестой день летних Олимпийских игр в Токио начался с оглушительной сенсации для российской сборной. В состязаниях женских двоек по академической гребле Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали. Это первая за 17 лет медаль россиян в этом виде спорта, а конкретно в этой дисциплине — первая за всю её 45-летнюю историю.

С 2004 года, когда мужская четвёрка парная выиграла Олимпиаду в Афинах под ставший бессмертным комментарий Дмитрия Губерниева, академическая гребля была одним из самых проблемных видов спорта в России. Достаточно сказать, что на следующих Играх смогли выступить всего три лодки, а в 2012-м — и вовсе две. В 2016-м отбор прошли уже шесть экипажей, но выступил только один. В остальных видах спортсмены были отстранены на основании недавно выпущенного доклада Макларена. Без допинговых скандалов не обошлась и Олимпиада в Токио — в последний момент пришлось отказаться от выступлений в четвёрке из-за положительных тестов на мельдоний.

Само собой, медальные перспективы российских гребцов всё это время были совсем безрадостными. После бронзы в женской двойке на чемпионате мира 2005 года наступило затишье, которое длилось 12 лет. Лишь в 2017-м и 2018-м женская четвёрка занимала третье место. В обоих случаях в составе экипажа была московская гребчиха Елена Орябинская. Но россиянки не прошли отбор на Олимпиаду в этом классе. Выступить на Играх помогло только объединение в пару с Василисой Степановой, представляющей ростовский город Сальск.

Впрочем, нельзя сказать, что в Токио от гребцов совсем не ждали медалей. В российской команде есть Анна Пракатень, выступающая в женской одиночке. Перед Играми она набрала прекрасную форму и выиграла чемпионат Европы вместе с престижным этапом Кубка мира в Люцерне. Финал состоится 30 июля, и именно в этот день любители гребли собирались ждать прорыва.

Но раньше времени сумели порадовать именно Степанова и Орябинская. Ещё в предварительном заезде они приятно удивили, когда вырвали второе место у главных фаворитов — британок Хелен Гловер, возобновившей карьеру ради третьего золота, и Полли Суонн. Хотя россиянкам было достаточно войти в тройку, они всё-таки вырвали у соперниц 0,59 секунды.

Выход в полуфинал уже был локальным успехом, но Степанова и Орябинская пошли дальше и пробились в главный заезд. Среди шести экипажей они показали общее пятое время, но больше двух секунд они проиграли только новозеландкам Грейс Прендергаст и Керри Гоулер, которые показали высшее мировое достижение (рекорды в гребле не фиксируются). Стало понятно, что шансы на медаль в женской двойке есть, ими надо только воспользоваться.

Рано утром 29 июля Степанова и Орябинская вышли на старт финального заезда. Уже в начале гонки сформировалась лидирующая четвёрка, из которой выпали гречанки и испанки. Российские девушки шли слегка позади британок, а борьбу за первое место повели новозеландки и канадки — золотые и бронзовые призёры последнего чемпионата мира. К середине дистанции Прендергаст и Гоулер вырвались вперёд, а россиянки догнали британских девушек.

Гловер и Суонн не выдержали заданного темпа и всё же пропустили вперёд Степанову и Орябинскую. Место в первой тройке им было уже обеспечено, но на последних 500 метрах скорость стала падать и у канадок Кейли Филмер и Хиллари Дженсенс. Россиянки же шли превосходно, без всякого намёка на усталость. Уже перед финишем они вышли на второе место и выиграли у североамериканок 0,65 секунды. Победу отпраздновал экипаж из Новой Зеландии.

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Серебряный заезд Степановой и Орябинской по праву может считаться самым неожиданным достижением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Даже выход баскетболистов в финал вряд ли может с этим сравниться. Две россиянки не просто выиграли первую медаль в академической гребле с 2004 года — в женских соревнованиях никто не показывал таких результатов с 1988 года, а конкретно в двойке медалей не было вообще никогда, хотя эта дисциплина присутствует в программе Олимпийских игр с 1976 года. Скрывать радость после такого успеха спортсменкам было трудно.

«Трудно поверить в это, осознать! Мы очень рады! На Олимпийских играх все очень сильные, и все экипажи со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли максимально, просто в какой-то момент поняли, что у нас ещё очень много сил и надо выложиться полностью. Чуть-чуть до золота не достали, но мы выложились сегодня по полной», — сказала Орябинская.

У Пракатень будет возможность прервать уже безвыигрышную серию российских гребцов. В этот же день она выиграла свой полуфинал со вторым временем, уступив только победительнице другого заезда Эмме Твигг из Новой Зеландии. В финал с четвёртым результатом вышел и Александр Вязовкин, которому, как и Орябинской со Степановой, удалось вплотную приблизиться к другим участникам.