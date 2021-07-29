В Федерации гребного спорта России отреагировали на завоевание Орябинской и Степановой серебра ОИ в Токио

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал завоевание серебряных медалей россиянками Еленой Орябинской и Василисой Степановой в финале турнира по академической гребле в двойках на летних Олимпийских играх в Токио.

«Голос сорван, очень рады, что путь, который прошли российские гребцы, в частности Елена Орябинская и Василиса Степанова, реализовался в серебряную медаль. Думаю, это хорошее окончание проекта, начатого восемь месяцев назад. Тем более мы прервали череду неудач, длившуюся 17 лет! Теперь у нас снова есть медаль Олимпийских игр», — цитирует Свирин пресс-служба Олимпийского комитета России.

Россиянки показали время 6:51.45, финишировав вторыми.

Золотые медали выиграли новозеландки Грейс Прендергаст и Керри Гаулер со временем 6:50,19.

Бронза — у канадок Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Отметим, что Орябинская и Степанова выиграли первую медаль в академической гребле для России с 2004 года.

Ранее сообщалось, что гребцы Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в двойках.