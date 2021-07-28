С характером, но без золота: как сборные России по баскетболу 3×3 завоевали серебряные медали на Играх в Токио

Сборные России по баскетболу 3×3 завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Женская команда легко справилась с Китаем и вышла в финал, но в решающем матче не смогла взять верх над США — 15:18. В свою очередь, мужской коллектив сенсационно разгромил в полуфинале Сербию, но впоследствии в напряжённой борьбе уступил Латвии — 18:21.

В преддверии заключительного соревновательного дня олимпийского турнира по баскетболу 3×3 наиболее высокими считались шансы на медали женской сборной России. Она без особых проблем преодолела барьер группового этапа соревнований и сразу квалифицировалась в полуфинал, где её ждала встреча с командой Китая. Всего четыре дня назад отечественные спортсменки не оставили азиаткам никакой надежды на успех. Тогда матч завершился со счётом 19:9, и это с учётом того, что вторую половину подопечные Александра Дирацуяна провели в режиме экономии сил.

На этот раз им пришлось немного сложнее — статус матча обязывал соперниц сражаться до последнего. И во многом из-за того, что гораздо увереннее смотрелась мощная (рост 195 см) Чжитин Чжан, по ходу турнира ставшая чуть ли не главным оружием коллектива из Поднебесной. Если в первой встрече она ни разу не попала с игры, а единственное очко ей принёс точно исполненный штрафной, то в этот раз спортсменка записала на свой счёт половину от общего числа баллов команды — семь.

Однако это позволило лишь обозначить борьбу в полуфинале. Сборная России сразу вырвалась вперёд в дебюте, но хотя и позволила впоследствии восстановить паритет, в нужный момент включила более высокую передачу и уверенно взяла верх. Юлия Козик и Ольга Фролкина набрали 19 очков на двоих и продемонстрировали невероятную эффективность как под кольцом, так и на дистанции. Обе исполнили по четыре броска из-за дуги, ровно половина из которых пришлась в цель. Ещё два балла в общую копилку добавила Александра Логунова, которая была не слишком убедительна с игры (0/4), но исправно реализовывала штрафные броски.

«Понимали, что будет сложно реабилитироваться, если проиграем, и просто выиграть медаль. Теперь медаль уже у нас в кармане, так что в финале надо просто раскрепоститься и показать свою игру, получить удовольствие от момента. Если отпустим все мысли, расслабимся и просто сыграем, то всё получится», — приводит слова Козик РИА Новости.

Что касается мужчин, то им для выхода в финал требовалось сотворить настоящее чудо, ведь противниками выступали лидеры рейтинга национальных команд — сербы, не потерпевшие ни одного поражения на групповом этапе Олимпиады. Но сильнее оказались подопечные Владимира Агабабьяна — 21:10.

Безусловно, матч с балканцами был особенно принципиальным для Александра Зуева. Лидер сборной России провалил предыдущую очную встречу и не набрал ни одного очка, смазав все пять бросков с игры. Но на этот раз он был неудержим и закончил встречу с 11 баллами в послужном списке, восемь из которых ему принесли попадания из-за дуги.

Однако ключевым фактором в победе над сербами стала великолепная игра в защите. Россияне потрясающе сдерживали звёздных соперников и позволили тем исполнить лишь девять бросков с ближней дистанции. При этом балканцы были практически лишены надежд на «очки второго шанса». Илья Карпенков и компания царили на подборах, более чем в два раза превзойдя сербов по этому показателю (17:7).

«Мы так же играли и гнули свою линию. Они не забивали свободные броски. Один-два забили. В остальном было видно, что они подсели. Финал? Точно так же настраиваемся на игру», — приводит слова Станислава Шарова «Матч ТВ».

Несмотря на боевой настрой спортсменов и яркие выступления в полуфинале, в борьбе за золото шансы россиян оценивались невысоко. В первую очередь это касалось женского коллектива, которому предстояла встреча с командой США. На групповой стадии американки уступили лишь однажды, да и то скорее из-за недооценки и расслабленности, чем по игровым причинам. Но вряд ли стоило полагать, что в решающей стадии они допустят подобный просчёт.

Так и получилось. Сборная США подтвердила, что ради Олимпийских игр может собрать классный состав и в баскетболе 3×3, соревноваться с которым будет крайне сложно. Американки сразу обеспечили себе комфортный задел и впоследствии ни разу не позволили россиянкам приблизиться на дистанцию менее трёх очков. Как итог — победа звёздно-полосатых со счётом 18:15 по истечении отведённых десяти минут.

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Безусловно, на ход матча повлияло весьма спорное судейство. Каждый минимальный контакт пресекался свистком арбитра, из-за чего россиянки имели в пассиве семь командных замечаний уже через шесть минут, а в итоге их общее число достигло десяти. Это не только помогло американкам исполнить 11 штрафных бросков, но и серьёзно ограничило подопечных Дирацуяна в защите. Им и так было очень непросто противостоять габаритной Стефани Долсон, буквально разбрасывавшей соперниц в трёхсекундной зоне, а в данных условиях это оказалось практически невозможно.

Кроме того, крайне неудачно сыграла одна из главных снайперов сборной России. Ольга Фролкина провела на площадке более семи минут, в течение которых смазала шесть бросков из-за дуги, а в цель попала лишь из-под кольца. Всё это можно было компенсировать с помощью подборов, но и в этом аспекте команда США была наголову сильнее (22:11). Остальные девушки смотрелись более чем достойно, а Логунова и вовсе заработала сразу шесть очков. Но для успеха этого было мало.

«Если честно, то подвели чуть-чуть нервы и чуть-чуть судьи. Мы вовремя не перестроились, могли бы иначе отреагировать, стали бы держать несколько по-другому дистанцию, может быть, не столько фолов нам бы дали. Американок можно и нужно обыгрывать, но не в этот раз, видимо», — сказала Логунова.

Финал в мужском разряде между сборными России и Латвии получился более драматичным и богатым на события. Отечественные баскетболисты вышли на площадку предельно заряженными на борьбу, что нашло подтверждение уже в дебюте. Им хватило 68 секунд, чтобы набрать пять очков и спровоцировать соперников на четыре командных замечания. Казалось бы, идеальный повод и дальше лезть в «краску» и заставлять противника нарушать правила, но вместо этого ставка была сделана на дальние попадания.

К тому же в этом матче у россиян, как назло, практически ничего не залетало из-за дуги. Да, можно вспомнить шедевр Кирилла Писклова с одной ноги, но то был лишь яркий эпизод. Только три из 12 бросков с дистанции оказались точными, а больше всех промахов допустил Зуев. Александр реализовал лишь одну попытку из шести и взял два очка в ключевой встрече, что вкупе с двумя потерями сложно назвать удачным выступлением.

В отсутствие лидера команду за собой повели вышеназванный Писклов и гигант Илья Карпенков (рост 204 см), который был и оставался главной опцией России в нападении даже после того, как в середине матча у него разорвалась кроссовка. Сменной обуви не нашлось, и ему пришлось зафиксировать полностью отлетевшую подошву с помощью изоленты. Не избежали проблем и соперники, которые и вовсе лишились одного из лидеров — Эдгарс Круминьш повредил голеностоп и покинул площадку.

Но и без него Латвии нашлось чем ответить России. Карлис Ласманис и Наурис Миезис на двоих наколотили 17 очков, что позволило им сначала догнать, а затем и обойти в счёте российских спортсменов. В итоге судьба золотых медалей решилась в концовке, где команде Агабабьяна не хватило ни сил, ни концентрации. За последние 47 секунд они допустили две потери и не смогли ни разу бросить по кольцу. Довершили всё грубые ошибки в обороне. Сначала Карпенков позволил беспрепятственно совершить прорыв в трёхсекундную зону, а затем слишком много свободы предоставили снайперам оппонента — 18:21.

«В начале ушли в отрыв, но не хватило ни сил, ни эмоций. Пытался завести ребят, но ничего не получилось. Плюс порвалась кроссовка у одного из членов нашей команды. Это дополнительное психологическое давление. Мы чемпионат мира выиграли у Латвии, в Европейских играх тоже были сильнее, но теперь удача была на их стороне. Чуть-чуть не получилось взять золото, за что я извиняюсь», — заявил Писклов.