Токийская жара: Медведев и Хачанов выиграли в одиночке, Веснина — в паре и миксте

Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио в одиночном разряде. Несмотря на сложные погодные условия и проблемы со здоровьем, российские теннисисты в трёх сетах сломили сопротивление Фабио Фоньини и Диего Шварцмана соответственно. В свою очередь, Анастасия Павлюченкова уступила Белинде Бенчич и не смогла пробиться в полуфинал Игр, зато сохранила шансы на завоевание медали в миксте. В паре с Андреем Рублёвым они обыграли Дарью Юрак и Ивана Додига. Также борьбу за награды продолжает Елена Веснина, вместе с Асланом Карацевым и Вероникой Кудерметовой одержавшая очередные победы в смешанном и парном разрядах.

Открывал пятый соревновательный день олимпийского турнира по теннису Даниил Медведев. Вторая ракетка мира уже в 11 утра по местному времени вышел на центральный корт парка «Ариаке», где ему предстояло помериться силами с Фабио Фоньини — пусть и довольно удобным, но регулярно доставлявшим ему проблемы соперником. Но на этот раз россиянину было вдвойне непросто, ведь ему противостоял не только итальянец, но и тяжелейшие погодные условия.

Теннисистам пришлось провести на корте почти 2,5 часа на токийской жаре, которую гораздо тяжелее переносил Медведев. Практически каждый перерыв между геймами он использовал, чтобы немного освежиться и прийти в себя, а также неоднократно обращался к услугам врача из-за проблем с прессом. Однако наиболее обсуждаемым стал эпизод в середине второй партии. Даниилу стало сложно дышать, он обратился к судье на вышке со словами: «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?». Фоньини же неоднократно жаловался арбитру на поведение россиянина.

«У меня не было проблем с Фабио. Он весь матч ходил и ныл, но я действительно так себя чувствовал. После матча показалось, что у него тоже нет со мной проблем. Что я сам говорил во время матча, повторять не буду, цензура не пропустит», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Также по теме Лёгкой поступью: Павлюченкова вышла в четвертьфинал Олимпиады, Хачанов сделал шаг навстречу Медведеву Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал одиночного разряда Олимпийских игр. Её матч с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, сенсационно...

По ходу встречи можно было отчётливо проследить, как менялось самочувствие второй ракетки мира. В дебюте он был достаточно свеж, что находило отражение как в проценте попадания первым мячом, так и действиях по ходу розыгрышей. Медведев выглядел увереннее Фоньини и без особых проблем сделал два брейка. Но с течением времени состояние Даниила заметно ухудшилось. Ему стало всё тяжелее передвигаться по корту, а в отдельные моменты он не мог даже толком исполнить подброс при подаче.

Даже несмотря на это, Медведев по-прежнему оставался опасен на приёме и заработал аж пять брейк-поинтов. Только сил реализовать их не хватило. Зато колоссальная усталость отразилась на собственной подаче. Всего 38% попадания первым мячом — очень мало для того, чтобы дотерпеть хотя бы до тай-брейка. В восьмом гейме Фоньини всё же дожал измотанного противника и затем выровнял счёт по партиям.

В третьем сете произошло чудесное преображение. Как признался впоследствии Медведев, причиной тому стал десятиминутный перерыв, во время которого он принял холодный душ. Именно пауза позволила ему прийти в себя. Не до конца, конечно, так как в первом и седьмом геймах у него возникли проблемы на подаче, — Даниилу шесть раз пришлось отыгрываться со счёта «меньше». Но два брейка на приёме, причём один и вовсе под ноль, стали достойной компенсацией. Россиянин четвёртый раз в карьере обыграл итальянца — 6:2, 3:6, 6:2 и вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио. Там ему предстоит испытание в лице испанца Пабло Карреньо-Бусты, посеянного под шестым номером.

«В первом сете стало тяжело дышать, заблокировалась диафрагма. Вызвал физиотерапевта, чтобы размассировал. Во время матча всё равно чувствовал некомфортно себя, во втором сете темнело в глазах, было трудно дышать, пытался сгибаться, ещё что-то делать, ничего не помогало. Перед третьим сетом встал под холодный душ — или пан, или пропал, после такого либо все сведёт, когда выйдешь на жару, либо станет хорошо. Мне повезло», — признался Медведев.

В подобном же ключе проходило противостояние Карена Хачанова с Диего Шварцманом. Соперникам также пришлось провести на корте три сета, а за россиянином остались первый и заключительный. Разница в том, что соотечественник был гораздо энергичнее Медведева и допускал значительно меньше небрежностей. Так, у Даниила соотношение активно выигранных мячей и невынужденных ошибок составило 8:40, в то время, как у 25-й ракетки мира — 18:24.

Низкорослый Шварцман в привычной для себя манере много защищался на задней линии, но на этот раз делал это не так успешно. Да ещё и подача либо не шла, как это было в третьей партии (38%), либо не создавала никаких проблем для россиянина. В первом и заключительном сетах аргентинец выиграл лишь 7 из 22 очков, когда попадал первым мячом. Уникальный показатель для современного тенниса.

Неудивительно, что в этих партиях Хачанов не ощутил серьёзного сопротивления со стороны Шварцмана и взял их практически под ноль, уверенно шагнув в четвертьфинал — 6:1, 3:6, 6:1. Если бы не небольшой провал во втором сете, то выступление Карена можно было назвать идеальным. Но как признался сам россиянин, именно неидеальное самочувствие привело к двум брейкам на собственной подаче и необходимости провести дополнительные 55 минут в условиях токийского зноя.

«Соперник тоже умеет играть в теннис. Первый сет был относительно легкий. Я лучше всего начал по сравнению с предыдущими матчами, играл агрессивно, в корт входил. Но было жарко, душно, завязалась борьба, я проиграл второй сет. Но всё закончилось благополучно… Мы просили попозже ставить. Не хочу показаться слабым, физически я достаточно сильный, но играть при такой жаре, чтобы «умирать» на корте... Никаких проблем не вижу начинать здесь в 16—17, становится легче. Здесь хорошее освещение. Да, было бы так же душно и влажно, но ощущение было бы, что градусов на 10 меньше», — выразил мнение Хачанов, который поборется с Уго Умбером за выход в полуфинал.

В отличие от своих соотечественников, Анастасия Павлюченкова не смогла справиться с жарой и оставила Россию без представительства в женском одиночном разряде. В 1/4 финала спортсменке досталась неудобная оппонентка — Белинда Бенчич, к 24 годам успевшая нанести ей пять поражений в семи встречах. В пользу швейцарки всё сложилось и на этот раз — 6:0, 3:6, 6:3.

Первый сет обернулся настоящим провалом для Павлюченковой. Она не могла толком подавать первым мячом (28%), что потянуло за собой цепочку проблем. Анастасия допустила 13 невынужденных ошибок при всего двух активно выигранных мячах, а в общем счёте взяла всего семь из 33 розыгрышей, лишь один из которых на приёме.

После подобного ей было необходимо взять себя в руки, и это получилось. Вторую партию она провела гораздо увереннее и по всем показателям превзошла Белинду, но затратила слишком много сил. Всё это привело к тому, что в ключевые моменты Бенчич была немного, но точнее, что и предрешило исход противостояния. Россиянка ещё дважды проиграла свою подачу и шестой раз в карьере уступила швейцарке.

Правда, на данный момент Павлюченкова всё ещё сохраняет шансы на олимпийскую медаль. Несколько часов спустя она была вынуждена вновь выйти на корт — на этот раз в миксте. Вместе с Андреем Рублёвым они не без труда взяли верх над хорватским дуэтом Дарья Юрак — Иван Додиг. В действиях россиян чувствовалась несогласованность, что во многом стало причиной их поражения в первом сете. Но, оказавшись в роли догоняющих, они не сломались и смогли переломить ход противостояния, а в супер тай-брейке дожали визави — 5:7, 6:4, 11:9.

«Мы тренировали микст, но игра — это всегда другое, другие нервы, всё по-другому. И мы оба не так часто играем микст. И мы не парники в принципе. Поэтому играем с чистого листа… Непростой матч провела (с Бенчич — RT.), выложилась, очень хотелось выиграть, но не сложилось. А потом настроилась на микст как на новый турнир. Постаралась забыть одиночку. Хорваты здорово играли, а мы где-то вяло начали. Но справились. Физически нормально себя чувствую после двух матчей», — рассказала Павлюченкова.

Также по теме За явным преимуществом: Медведев и Павлюченкова уверенно вышли в третий круг на ОИ в Токио Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова одержали уверенные победы в одиночном разряде Олимпийского теннисного турнира и пробились в...

В отличие от соотечественников, у Елены Весниной и Аслана Карацева немного больше опыта совместных выступлений. В июне они пробовали свои силы на «Ролан Гаррос» и даже дошли до финала, где уступили только американо-британской паре Дезире Кравчик и Джо Солсбери. Поэтому неудивительно, что и на Олимпиаде они чувствовали себя значительно увереннее, а в первом раунде не испытали проблем в матче с Кристиной Младенович и Николя Маю.

Для выхода в следующий раунд соревнований им хватило всего 1 часа 10 минут. Если в первой партии Младенович и Маю ещё активно сопротивлялись, то в дебюте второй проиграли четыре гейма подряд и оставили надежды на камбэк — 6:4, 6:2.

При этом Веснина имеет довольно высокие шансы завоевать олимпийскую награду не только в миксте, но и в женском парном разряде, где вместе с Вероникой Кудерметовой уже дошла до полуфинала. На этот раз с россиянками не сумели ничего поделать Людмила и Надежда Киченок. Украинки так и не смогли справиться с первой подачей россиянок (6/33) и закономерно уступили в двух партиях — 2:6, 1:6.

Однако сама Веснина призналась, что предпочитает не думать о том, что в случае успешного выступления в Токио может стать трёхкратной олимпийской чемпионкой.

«Я уже в истории, всё и так в порядке. У меня прекрасные напарники, я буду делать всё, чтобы помочь им», — сказала Веснина.