За явным преимуществом: Медведев и Павлюченкова уверенно вышли в третий круг на ОИ в Токио

Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова одержали уверенные победы в одиночном разряде Олимпийского теннисного турнира и пробились в третий круг. Вторая ракетка планеты не оставил шансов малоизвестному индийцу Сумиту Нагалу, а опытная уроженка Самары отдала лишь два гейма Анне-Лене Фриздам. В парном разряде в четвертьфинал пробились Елена Веснина и Вероника Кудерметова. При этом Веснина потерпела поражение в одиночке, как и Екатерина Александрова.

Казалось, понедельник должен был получиться для российских теннисистов вполне успешным, ведь все они получили в соперники не самых сильных оппонентов. Однако на деле пройти дальше удалось далеко не всем. Серьёзные потери понесли женщины. Елена Веснина и Екатерина Александрова проиграли свои матчи в одиночном разряде и оставили Анастасию Павлюченкову в одиночестве.

У мужчин на корт вышел только Даниил Медведев. Вторая ракетка планеты встретился с индийцем Сумитом Нагалом, занимающим 160-е место в рейтинге ATP, и был просто обязан одержать лёгкую победу. Это в итоге и произошло. Отечественный спортсмен, действуя в режиме экономии, не оставил уступающему в классе сопернику ни шанса — 6:2, 6:1.

На то, чтобы сломить сопротивление оппонента, у Медведева ушёл всего час и шесть минут. Он отдал ему лишь три гейма и не позволил сделать ни единого брейка. В отдельных розыгрышах Нагал навязывал борьбу, но в целом оказался не в состоянии что-либо противопоставить Даниилу.

Остаётся порадоваться, что он потратил на победу относительно мало сил после тяжелейшего противостояния с Александром Бубликом. В третьем круге уроженец Москвы померится силами с 15-м сеяным турнира итальянцем Фабио Фоньини. Карен Хачанов и Аслан Карацев свои матчи проведут во вторник.

Разгромную победу одержала и Анастасия Павлюченкова. Причём для неё она стала второй подряд. В первой встрече россиянка катком прошлась по Саре Эррани (6:0, 6:1). Несмотря на счёт, тот поединок получился для опытной теннисистки не самым простым. Дело в том, что на сильной жаре в середине второго сета она получила тепловой удар и с трудом довела встречу до конца. Отечественная спортсменка жаловалась на головные боли и проблемы с дыханием.

После такого за москвичку было откровенно тревожно. Да и сама она признавалась, что всё ещё не пришла в себя.

«На тренировке поиграла 30 минут, опять сжало виски, закружилась голова. Из-за этого я переживала, ощущала неуверенность, не знала, смогу ли выложиться на 100%... И к нашему, и к японскому врачу подходила, они сказали, что волшебной таблетки нет. Нужно максимально держать себя в холоде и пить побольше воды», — приводит слова Павлюченковой «Р-Спорт».

К счастью для всех участников, в понедельник погода в Токио изменилась. Жара немного отступила, и даже задул лёгкий ветерок. В таких условиях играть было гораздо комфортнее.

И опытная россиянка легко расправилась с Анной-Леной Фриздам всего за 54 минуты — 6:1, 6:1. Она действовала в агрессивном, атакующем ключе и уверенно смотрелась как на приёме, так и на подаче. За весь матч Анастасия не позволила сопернице совершить ни одного эйса или брейка.

Пробились дальше в парном разряде и Веснина с Вероникой Кудерметовой. Они в трёх сетах переиграли представительниц Нидерландов Деми Схурс и Кики Бертенс — 6:2, 3:6, 10:7.

Отечественные теннисистки уверенно начали матч и в первой партии буквально не оставили соперницам шансов, сделав два брейка. После этого они, видимо, поверили в свой успех и расслабились. Конкурентки, напротив, завелись и уже сами достаточно спокойно дважды взяли подачу россиянок.

В итоге судьба противостояния решилась в чемпионском тай-брейке. В нём Веснина и Кудерметова изначально смотрелись более уверенно и сразу же обеспечили себе отрыв. Тревожно стало, лишь когда Схурс и Бертенс отыграли три очка подряд и сократили отставание до минимума. Но Елена и Вероника всё-таки довели дело до победы и в четвертьфинале померятся силами с сёстрами с Украины Надеждой и Людмилой Киченок.

А вот в одиночном разряде Веснина, к сожалению, не справилась с Камилой Джорджи, занимающей 61-е место в рейтинге WTA, — 3:6, 1:6. Олимпийская чемпионка сумела навязать некое подобие борьбы только в первом сете, а во втором проиграла без шансов — она не сделала ни одного брейка и допустила сразу 11 невынужденных ошибок.

Но критиковать вернувшуюся только в этом году из декрета опытную спортсменку сложно, ведь она и так сделала всё от себя зависящее, в последний момент заменив в Токио Дарью Касаткину. Причём в первом круге она умудрилась выбить сильную латвийку Елену Остапенко.

«Всё, что ни делается, — к лучшему. Я всегда руководствуюсь данным правилом. Изначально не должна была играть здесь одиночку. Когда мне сообщили об этом, ответила, что помогу, чем смогу. Конечно, понимала: выступать в трёх разрядах очень сложно. Сделала всё, чтобы победить в одиночном. Играю за свою страну и знаю, что отступать нельзя. Получилась хорошая тренировка-разминка», — приводит слова теннисистки «Спорт-Экспресс».

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Завершила своё выступление на турнире и Александрова, которая не справилась с полуфиналисткой «Ролан Гаррос» Надией Подороской и уступила со счётом — 1:6, 3:6. В предыдущих двух встречах (в Линце и Майами) Екатерина оказывалась сильнее аргентинки, но на этот раз не сумела даже составить ей достойную конкуренцию.

«Конечно, моменты были, очень жаль, что не удалось их использовать. Но я не ожидала от неё такой игры. Мы до этого встречались дважды, и действовала Надия совсем не так, как сегодня. Поэтому шансов было мало, она играла очень активно со всех позиций. Возможно, подвела меня сегодня собственная подача, особенно первая, она получилась жутко нестабильной. Было тяжелее навязать борьбу», — посетовала спортсменка.

Таким образом, в женском одиночном разряде Олимпийских игр честь России продолжит защищать только Павлюченкова. В третьем круге она сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая в первом круге сенсационно отправила домой лучшую теннисистку планеты Эшли Барти.