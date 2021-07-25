Без Рублёва в одиночке и Медведева в паре: как Хачанов, Александрова и Веснина вышли во второй круг на ОИ в Токио

Российские теннисисты с переменным успехом завершили первый круг одиночного разряда на Олимпийских играх в Токио. Карен Хачанов в трёх сетах одолел японца Ёсихито Нисиоку, а Андрей Рублёв сенсационно потерпел поражение от его соотечественника Кея Нисикори. Не смогла найти контраргументов против испанки Гарбинье Мугурусы и Вероника Кудерметова. А вот, Елена Веснина и Екатерина Александрова удивили, обыграв соответственно Елену Остапенко и сеянную бельгийку Элисе Мертенс. В свою очередь, в мужском парном турнире сборная России осталась без своих представителей после того, как Даниил Медведев и Аслан Карацев не смогли справиться со словаками Лукашем Кляйном и Филипом Полашеком.

Во второй соревновательный день Олимпиады в Токио ни одному российскому теннисисту не выпала честь выступать на центральном корте парка «Ариаке». Если накануне подобным мог похвастаться Даниил Медведев, то остальных отечественных спортсменов организаторы оценили несколько ниже. Причём Карену Хачанову не помог даже тот факт, что его соперником был хозяин Игр — Ёсихито Нисиока.

25-я ракетка мира появился на арене одним из первых — в 11 часов утра по местному времени, однако в это время термометры в столице Японии уже показывали больше 30 °С. Как впоследствии признался Хачанов, он не сразу освоился как в суровых погодных условиях, так и на харде, вследствие чего уступил первую партию. Если с первой подачей всё было более-менее в порядке (57%), то в ходе розыгрышей Карен допускал слишком много неточностей. Только за первый сет он в три с половиной раза превзошёл Нисиоку по невынужденным ошибкам (14:4).

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Возможно, к началу второй партии Хачанов окончательно привык к местному зною или вспомнил, что против него выступает соперник, до настоящего момента не выигравший у него ни одного сета. Ранее теннисисты встречались во втором круге Открытого чемпионата Австралии в 2019-м, и тогда россиянин оказался заметно сильнее — 6:3, 6:3, 6:3. Карен стал смотреться гораздо увереннее, значительно меньше ошибаться (суммарно 15 раз за оставшуюся часть встречи) и легко перевернул ход матча.

За два следующих сета он отдал Нисиоке всего три гейма и не позволил заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как сам реализовал четыре из пяти. Хачанов последовал примеру Медведева и Аслана Карацева и преодолел первый круг на Олимпиаде — 3:6, 6:1, 6:2. Во втором его ждёт ещё менее статусный оппонент — Джеймс Дакворт. 29-летний австралиец занимает 77-е место в рейтинге ATP, а на турнирах Большого шлема не проходил дальше третьего раунда.

«Первый матч на харде после травы, маленький перерыв, не так много времени было подготовиться. Поэтому заняло сет, чтобы привыкнуть. Плюс жара очень сильная, давит на голову, мозги кипят, не всегда получается принимать верные решения. А потом открылось второе дыхание, в конце даже легче было играть. Поднял свой уровень», — цитирует россиянина РИА Новости.

Параллельно с Хачановым своё выступление на Олимпиаде начала и Екатерина Александрова. Но если её соотечественник не провёл на корте и двух часов, то девушке пришлось задержаться почти на три. Россиянке не повезло сходу попасть на 17-ю ракетку планеты — Элизе Мертенс, но она с честью вышла из этой ситуации и преподнесла одну из главных сенсаций первого раунда Игр.

Поразительно то, с какой лёгкостью Александрова зарабатывала брейк-пойнты. По ходу матча она 19 раз могла взять подачу Мертенс, но подводила реализация. Екатерина лишь четырежды использовала свой шанс, в то время как Элизе наказала свою соперницу в 100% случаев. Правда, возможностей для этого у неё было заметно меньше — всего три.

В целом, россиянка действовала в гораздо более атакующей манере и старалась сама завершать розыгрыши в свою пользу, а не ждать подачек со стороны оппонентки. Да, это привело к повышенному числу невынужденных ошибок (24:18), но и превосходство по активно выигранным мячам было более чем солидным (31:11). В итоге, фортуна улыбнулась именно Александровой — 4:6, 6:4, 6:4. Во втором круге её ждёт аргентинка с украинскими корнями Надя Подорошка, в 2020 году сенсационно добравшаяся до полуфинала «Ролан Гаррос».

«Сегодня было очень жарко, первым запуском играли, застали три самых сложных часа дикой жары с 11 утра, из-за очень высокой влажности ещё тяжелее было. Когда закончили, я так обрадовалась, что можно уйти куда-то в прохладу. У нас в раздевалке есть мини-бассейн со льдом, вода градусов 14-15 или даже холоднее. Полежала там минут 10-15, вообще хорошо стало», — рассказала Александрова.

По-разному сложилась судьба отечественных спортсменок, представляющих страну в парном разряде на Олимпиаде в Токио. Елена Веснина доказала, что на подобных турнирах место в рейтинге не имеет значения — особенно, если твоё нахождение на 305-й строчке связано с длительным отсутствием из-за рождения ребёнка. Отечественная теннисистка подтвердила, что даже в 34 года способна на равных сражаться с топ-соперницами и в трёх сетах переиграла Елену Остапенко. Она не только исполнила 16 эйсов, но и действовала более спокойно и выверенно (32:49 по числу невынужденных ошибок), а уступила сет только на тай-брейке — 6:4, 6:7 (2:7), 6:4. Далее её ждёт встреча с итальянкой Камилой Джорджи.

Веронике Кудерметовой значительно меньше повезло со жребием. Уже в первом круге она попала на девятую ракетку планеты Гарбинье Мугурусу и проиграла, хоть и оказала более чем достойное сопротивление. Испанке пришлось провести на корте чуть более двух часов, а в обоих сетах дело чуть было не дошло до тай-брейка. Однако при счёте 5:6 россиянка дважды проиграла свою подачу.

Настоящим разочарованием стало выступление Андрея Рублёва на XXXII летних Олимпийских играх. Накануне седьмой номер рейтинга ATP совместно с Хачановым прекратил выступление в парном разряде, а сутки спустя потерпел фиаско и в одиночном. Как и партнёру, ему предстояла встреча с хозяином соревнований, но заметно более прославленным. Кеи Нисикори не только имел в послужном списке 12 побед на турнирах ассоциации, но и доходил до финала US Open. И разница в опыте вкупе с домашними стенами помогли японцу шагнуть во второй раунд.

По активно выигранным мячам Рублёв не отстал от Нисикори (оба — по 11), да и невынужденных ошибок допустил столько же (10). Однако в эту статистику не попало огромное количество оплошностей, к которым привели отличные подачи японца. Именно они пришли ему на помощь в ключевой момент и помогли отыграть четыре из пяти брейк-пойнтов в первой партии, а во второй позволили россиянину забрать лишь четыре из 25 розыгрышей на приёме. Андрей подобным ответить не смог и закономерно уступил — 3:6, 4:6.

Разочаровали своих персональных поклонников и Даниил Медведев с Асланом Карацевым, оставившие Россию без представительства в мужском парном турнире. Их обидчиками стали словаки Лукаш Клейн и Филип Полашек — атлеты гораздо менее высокого уровня, но зато имеющие заметно больший опыт в командных турнирах. В итоге, четвёртые сеяные уступили в двух сетах и не смогли ни разу взять подачу противника. А в самой концовке с нервами не справился лидер отечественной сборной, несколько раз пославший мяч в аут в выгодных ситуациях.

«Настроены были хорошо, работали хорошо на тренировках, сыграли с Асланом две парные встречи. Со своей стороны могу сказать, что не ожидал такой игры от словаков, особенно что они будут так хорошо подавать. Они провели крутой матч. Очень недоволен собой за последние два гейма, но это теннис, это бывает. Конечно, обидно, чувствую большую вину перед партнёром и страной, чем если бы проиграл в одиночке на каком-нибудь другом турнире. Но опять же, это жизнь, это теннис. Не смогли показать свою лучшую игру», — признался Медведев.