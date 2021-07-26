Чесноков раскритиковал МОК за отсутствие флага России на ОИ в Токио

Бывший российский теннисист Андрей раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за отсутствие российского флага на теннисных соревнованиях в рамках Игр в Токио.

«Люди, которые сидят в МОК, просто выжили из ума. Почему, когда один человек виноват, то сажают всю его семью в тюрьму? Российская теннисная команда сейчас чиста относительно допинга. А что делает МОК? Лишает её возможности выступать под своим флагом. Для них на первом месте наказание. Я в теннисе вижу, сколько раз наши игроки сдают тесты на допинг. Раньше был отличный лозунг Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее». Теперь к нему добавили слово «вместе». К сегодняшней ситуации он вообще никакого отношения к спорту не имеет. Это разрозненность. Слова «быстрее, выше, сильнее» — относятся к спорту, а «вместе» — никакого отношения к спорту не имеет. У меня ощущение, что МОК просто сошёл с ума, не понимая, что он делает», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru.

Россия из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года не имеет права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом и со своим гимном.

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