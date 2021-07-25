Впервые на церемонии награждения ОИ прозвучала музыка Чайковского

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Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в турнире по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м на Олимпийских играх в Токио.
Впервые на церемонии награждения ОИ прозвучала музыка Чайковского
  • © Reuters

На церемонии награждения прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. 

Напомним, что российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) не могут выступать с национальной символикой.

На Олимпийских играх в Токио россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и аббревиатурой ROC — Russian Olympic Committee.

Ранее Бацарашкина отреагировала на завоевание золота Олимпиады.

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