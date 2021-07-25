Бацарашкина отреагировала на завоевание золота Олимпиады

Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала завоевание золотой медали в турнире по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м на Олимпийских играх в Токио.

«На прошлых Олимпийских играх было всё по-другому. Все эти ограничения в Токио на мою стрельбу не влияют, да и на настроение не особо. Но ты постоянно должен держать в голове несколько деталей — обрабатывать руки, носить маску и так далее», — цитирует Бацарашкину «Матч ТВ».

Россиянка ответила, переживали ли по ходу турнира.

«У нас есть правило — смотреть на мушку и давить пальцем. На мушку я смотрела, а пальцем не давила, вот это надо было перебороть», — сказала она.

Также Бацарашкина ответила, обращала ли внимание на то, что её фамилию неправильно произносят.

«Я всегда с волнением жду, как мою фамилию произнесут. Каждый раз что-то новенькое», — сказала россиянка.

Она отметила, что перед приездом на Олимпийские игры не ставила задачу победить, а хотела показать то, что умеет.

«Спасибо всем кто поддерживал меня: близким, мужу, который ещё не муж, но, надеюсь, станет», — сказала Бацарашкина.

Напомним, Бацаришкина завоевала первую золотую медаль для России на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что судьи разрешили Бацарашкиной сделать повторный выстрел в финале ОИ в Токио из-за сбоя электроники.