Лёгкой поступью: Павлюченкова вышла в четвертьфинал Олимпиады, Хачанов сделал шаг навстречу Медведеву

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал одиночного разряда Олимпийских игр. Её матч с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, сенсационно выбившей первую ракетку мира Эшли Барти, был прерван в середине первого сета из-за дождя. Однако это не помешало российской теннисистке разгромить соперницу. Карен Хачанов во втором круге одержал уверенную победу над австралийцем Джеймсом Даквортом в двух партиях и продолжил двигаться навстречу Даниилу Медведеву. А Аслан Карацев уступил Жереми Шарди третий раз подряд в карьере.

Первой из россиян путёвку в четвертьфинал Олимпиады завоевала Анастасия Павлюченкова, а остановить её не смогла одна из главных сенсаций женского турнира. В третьем круге финалистке «Ролан Гаррос» досталась в соперницы Сара Соррибес-Тормо, на старте соревнований неожиданно переигравшая первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии. Но на этот раз 24-летняя испанка не смогла ничего противопоставить отечественной теннисистке, которая переживает один из лучших этапов в карьере.

В последний раз пути спортсменок пересекались в 2017 году, поэтому делать какие-либо выводы на этом основании было сложно. Всё же Соррибес-Тормо успела заметно набраться опыта, да и Павлюченкова проделала огромный путь. Но если тогда на турнире в Мальорке испанка боролась в каждом из трёх сетов, то на этот раз превосходство россиянки было подавляющим. Ей не помешала даже длительная пауза, вызванная дождём. Оппонентки покинули корт при счёте 3:0 в пользу Анастасии, а возобновить игру смогли лишь спустя без малого 50 минут.

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«Первым матчем терпеть не могу играть, самое нелюбимое, а меня три раза подряд так ставят. Но выбирать не приходится, к местному времени уже привыкла, хотя я не утренний человек, тяжело просыпаться. Нас предупреждали, что идёт тайфун и что может игр не быть. Шамиль Тарпищев нам это сказал. Я была в полной уверенности, что сегодня не играю, была на расслабоне. Хорошо ещё не пошла в магазин в деревне, как собиралась. Решила дождаться расписания», — приводит слова Павлюченковой РИА Новости.

Россиянка доминировала на задней линии и старалась почти каждую атаку завершать ударом. Это отражает колоссальная разница по числу активно выигранных мячей (25:6). Да, обратной стороной медали были невынужденные ошибки (25:12), но в этот день разница в мастерстве была слишком велика. Надо отдать дань уважения Соррибес-Тормо, сумевшей отыграть 12 из 17 брейк-пойнтов. Но для общего успеха этого было явно недостаточно. Россиянка взяла верх со счётом 6:1, 6:3 и вышла в четвертьфинал, где померится силами с Белиндой Бенчич.

«Пришлось потрудиться, по счёту всё легко, но на самом деле отрабатываю на все 150%. Во втором сете подустала, подсела концентрация, я дала ей возможность активнее играть. Перерыв из-за дождя повлиял, у меня был настрой, я себя здорово ощущала на корте, сделала всего три ошибки за эти геймы, а потом после перерыва вышла — были совсем другие условия, душно и солнце. Надо было некоторое время потратить, чтобы войти в игру, и я была более вялая», — призналась спортсменка.

Параллельно с Павлюченковой свой второй матч в рамках одиночного разряда Игр проводил Аслан Карацев. И если смотреть на место в рейтинге, текущую форму и соотношение побед и поражений в 2021 году, то он мог считаться фаворитом противостояния с Жереми Шарди. Проблема в том, что в двух предыдущих встречах француз неизменно обыгрывал россиянина, причём в последний раз совсем недавно — в первом круге Уимблдона.

Неудачно всё сложилось для отечественного теннисиста и на этот раз. Во-первых, Шарди великолепно подавал, подтверждением чему являются 20 эйсов. Во-вторых, сам Карацев очень много рисковал и зачастую пытался завершить розыгрыш одним-двумя ударами. Особенно пагубное влияние это оказало на его игру в третьей партии. Жереми попадал первым мячом лишь в 50% случаев, тем самым предоставляя Аслану отличный шанс завоевать путёвку в следующий круг. Но из-за спешки россиянин сумел взять лишь четыре из 24 розыгрышей на приёме. С такими показателями было сложно сражаться за победу — 5:7, 6:4, 3:6.

Как признался Карацев, одной из причин поражения от Шарди стали погодные условия. По его словам, до дождя ему было гораздо комфортнее выступать на корте.

«Перерыв не в мою сторону сыграл. Когда начали, не было солнца, мячи были тяжёлые, летели медленнее, а после перерыва солнце вышло. Я потерял концентрацию на своей подаче в конце первого сета, затем выиграл во втором, а в третьем не было шансов его брейкануть. Он играл очень хорошо на своей подаче. Можно говорить что угодно, но моя вина в любом случае, бывают такие паузы, надо возвращаться», — заявил Карацев.

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Последним из россиян во вторник на корт вышел Карен Хачанов. И ему удалось поднять настроение отечественным болельщикам. В соперники достался малоизвестный австралиец Джеймс Дакворт, не имевший в послужном списке ни побед на турнирах ATP, ни выступлений на поздних стадиях «мейджоров». И разница в классе между противниками была заметна с первых же минут встречи.

Дакворт старался действовать агрессивно, но ему явно не хватало мастерства. Результатом этого стали 30 невынужденных ошибок при всего семи активно выигранных мячах. Австралиец пытался биться в начале стартового сета, но не сумел угнаться за Хачановым, когда тот прибавил. Карен взял пять геймов подряд, благодаря чему не только выиграл первую партию, но и повёл с брейком во второй, а затем записал на свой счёт ещё четыре — 7:5, 6:1.

«Когда вышел играть, надеялся, что будет облачно, не хотел под солнцем играть, но оно вышло, и мячи начали летать и хорошо скакать. Совсем по-другому игра пошла, на то, чтобы привыкнуть, пару геймов пришлось потратить. И я поначалу не очень много первых подач подавал. Он всё как-то угадывал и принимал. Ну и нервничал я, наверное, в первых геймах чуть-чуть, пытался понять, куда он больше играет, старался привыкнуть к его ритму. Продолжал бороться, оставался в игре. Рад, что остался спокоен и делал всё по делу», — сказал Хачанов.

В третьем круге российскому теннисисту предстоит гораздо более тяжёлое испытание. За путёвку в четвертьфинал Хачанов сразится с Диего Шварцманом, взявшим верх над Томашем Махачем. Ранее оппоненты встречались друг с другом трижды и в двух случаях верх брал аргентинец.