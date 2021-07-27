Замковой вышел в четвертьфинал турнира по боксу на ОИ в Токио
Россиянин Андрей Замковой одержал победу над замбийцем Стефеном Зимбой в бою 1/8 финала турнира по боксу в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Поединок завершился победой россиянина раздельным решением судей.
В четвертьфинале турнира Замковой встретится с грузином Эскерханом Мадиевым.
Ранее сообщалось, что Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал турнира по боксу на ОИ в Токио.
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