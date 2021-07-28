Теннисистка Павлюченкова проиграла Бенчич в четвертьфинале Олимпиады

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Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенчич в матче 1/4 финала олимпийского теннисного турнира в женском одиночном разряде.
Теннисистка Павлюченкова проиграла Бенчич в четвертьфинале Олимпиады
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу швейцарской теннисистки.

Павлюченкова выполнила один эйс, не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх и допустила три двойные ошибки.

В полуфинале соперницей Бенчич станет либо представительница Казахстана Елена Рыбакина, либо испанка Гарбинье Мугуруса.

Ранее сообщалось, что Веснина и Карацев вышли во второй круг олимпийского теннисного турнира в смешанном разряде.

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