Теннисистка Павлюченкова проиграла Бенчич в четвертьфинале Олимпиады
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу швейцарской теннисистки.
Павлюченкова выполнила один эйс, не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх и допустила три двойные ошибки.
В полуфинале соперницей Бенчич станет либо представительница Казахстана Елена Рыбакина, либо испанка Гарбинье Мугуруса.
Ранее сообщалось, что Веснина и Карацев вышли во второй круг олимпийского теннисного турнира в смешанном разряде.