Девушки — с запасом, мужчины — с нервотрёпкой: как сборные России по баскетболу 3х3 пробились в полуфинал Олимпиады

Сборные России по баскетболу 3х3 завоевали путёвки в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В заключительный день группового этапа женская команда без проблем обыграла Италию со счётом 17:9 и заняла второе место в октете. В свою очередь, мужской коллектив сумел квалифицироваться в четвертьфинал, несмотря на разгромное поражение от Сербии, и в напряжённой борьбе взял верх над Нидерландами.

К заключительному туру групповой стадии олимпийского турнира в Токио сборные России по баскетболу 3х3 подходили в разном состоянии. Женская практически гарантировала себе второе место, а для завоевания прямой путёвки в полуфинал ей было необходимо брать верх над скромной Италией. Мужская, наоборот, находилась в сложном положении. Александру Зуеву и компании предстояла встреча с занимавшими первую строчку сербами, а поражение могло означать для них окончание Игр.

Что касается девушек, то они вполне могли гарантировать себе выход в полуфинал заблаговременно в случае победы в обоих вчерашних матчах. Но если с заметно уступавшими в классе румынками им удалось справиться без особых проблем, то с француженками всё сложилось не так удачно. Россиянки превзошли визави по всем ключевым показателям, кроме одного — попаданиям со средней и ближней дистанции. Всего шесть точных бросков из 17 — катастрофически низкий показатель. И в подобных условиях проиграть всего 14:17 было совсем не зазорно.

В отличие от трёхцветных, скуадра адзурра не отличалась такой стройной обороной, поэтому совершать проходы и бросать без помех в «краске» было заметно проще. Однако в первой половине матча россиянки избрали другую тактику и решили вновь протестировать свою дальнобойную артиллерию. На этот раз успеха это не принесло. За первые пять минут подопечные Александра Дирацуяна исполнили восемь бросков из-за дуги, но лишь один из них пришёлся в цель. Как следствие, минимальное преимущество отечественной сборной в первой половине — 6:4.

Вторую пятиминутку россиянки провели гораздо увереннее, а причиной тому стало смещение акцентов в сторону бросков из-под кольца. Партнёрши стали чаще задействовать 192-сантиметровую Анастасию Логунову, завершившую встречу с пятью очками и пятью подборами в послужном списке, да и Юлия Козик начала действовать гораздо активнее. Правда, самой результативной всё равно стала Ольга Фролкина с шестью баллами, сама сделавшая себе подарок на 24-й день рождения. Отечественные баскетболистки выиграли со счётом 17:9 и уверенно заняли второе место в группе, пропустив вперёд только американок. За выход в финал и возможность взять реванш у сборной США они поспорят с китаянками.

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«Тренеры бы нам не простили поражения от итальянок. И мы сами бы себе не простили. Очень нужная победа, потому что в случае поражения играли бы четвертьфинал. Мы за четыре дня сильно устали, нужна передышка, чтобы подготовиться хорошо к полуфиналу и финалу. Совсем забыла, что день рождения завтра. Спасибо, что напомнили», — цитирует РИА Новости Ольгу Фролкину.

У мужчин же не получилось на высокой ноте завершить выступление на групповой стадии. Сербы наглядно продемонстрировали, почему с колоссальным отрывом лидируют в рейтинге сборных по версии FIBA, и разгромили россиян со счётом 21:10. В первые 105 секунд балканцы обеспечили себе задел в четыре очка, после чего играли в удовольствие. Команде Владимира Агабабьяна мешало огромное количество потерь (восемь против четырёх) и катастрофически низкий процент попадания из-за дуги (1/12). При этом настоящим разочарованием стала игра лидера коллектива. Александр Зуев был наглухо закрыт противниками, из-за чего сподобился всего на пять бросков, ни один из которых не оказался точным.

Если бы этим матчем открывалась программа вторника, то россияне рисковали бы досрочно покинуть турнир, несмотря на их яркое выступление накануне. После четырёх туров они имели в активе лишь одну победу, но взяли верх над Японией и Латвией и вернулись в спор за место в плей-офф. Однако к моменту выхода на площадку судьба отечественной сборной уже была решена, так как Польша и Китай уступили в своих матчах и не смогли сравняться по числу побед. Оставался единственный вопрос, с кем им придётся выяснять отношения в четвертьфинале. Нидерланды не выдержали проверку на прочность в последнем матче и уступили Латвии прямую путёвку в полуфинал, а сами вышли на Россию, которую уже обыгрывали в Токио.

Матч за право оспорить медали получился «валидольным». Отечественные баскетболисты ударно провели первые три с половиной минуты, по окончании которых вели со счётом 10:4. Причём половину очков на свой счёт записал Зуев, явно настроенный реабилитироваться за провал в игре с Сербией.

Но удержать высокий темп не удалось. Трио Агабабьяна очень быстро израсходовало лимит командных замечаний, что не только сделало каждый следующий фол пробивным, но и ограничило их возможности в обороне. Димео ван дер Хорст и Росс Беккеринг стали получать слишком много свободы под кольцом, чем с удовольствием пользовались. В результате первый набрал восемь очков, а второй — шесть.

За 69 секунд до конца нидерландцы сократили разрыв до минимума — 18:19 — и почти оформили камбэк. Однако к этому моменту они сами заработали семь командных фолов и тоже лишились возможности чрезмерно жёстко защищаться. Это позволило обрести больше свободы под щитом 204-сантиметровому Илье Карпенкову, что и предрешило исход противостояния. В концовке именно габаритный россиянин набрал два важнейших очка, сначала забив после подбора, а затем продавив оппонента и забросив с полуметра. Тем самым он помог сборной выйти в полуфинал. Там коллектив Агабабьяна вновь ждёт встреча с сербами.