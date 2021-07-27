Мужская сборная России по баскетболу 3×3 узнала соперника по плей-офф ОИ в Токио

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Стал известен соперник мужской сборной России в матче 1/4 финала турнира по баскетболу 3×3 на Олимпийских играх в Токио.
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 узнала соперника по плей-офф ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

В четвертьфинале российская сборная встретится с национальной командой Нидерландов.

Встреча состоится 27 июля. Начало игры — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал ОИ в Токио.

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