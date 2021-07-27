Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал ОИ в Токио

Сборная России одержала победу над национальной командой Италии в матче группового этапа женского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 17:9. В составе российской сборной выступают Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины. Ранее сообщалось, что Россия вышла в четвертьфинал мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.