Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал ОИ в Токио
Сборная России одержала победу над национальной командой Италии в матче группового этапа женского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 17:9.
В составе российской сборной выступают Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины.
Ранее сообщалось, что Россия вышла в четвертьфинал мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.
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