Россия вышла в четвертьфинал мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3

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Победа сборной Бельгии над национальной командой Польши на мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3 гарантировала России выход в плей-офф.
Россия вышла в четвертьфинал мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3
  • РИА Новости

Бельгия победила Польшу в дополнительное время со счётом 16:14.

Таким образом, польские баскетболисты проиграли пять раз в семи играх и не смогли попасть в шесть лучших сборных по итогам группового этапа.

Российские баскетболисты с тремя победами и тремя поражениями занимают четвёртое место и гарантированно сыграют в четвертьфинале турнира.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Латвию в мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3.

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