Россия вышла в четвертьфинал мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3
- РИА Новости
Бельгия победила Польшу в дополнительное время со счётом 16:14.
Таким образом, польские баскетболисты проиграли пять раз в семи играх и не смогли попасть в шесть лучших сборных по итогам группового этапа.
Российские баскетболисты с тремя победами и тремя поражениями занимают четвёртое место и гарантированно сыграют в четвертьфинале турнира.
Ранее сообщалось, что Россия обыграла Латвию в мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3.