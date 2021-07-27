Россия вышла в четвертьфинал мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3

Победа сборной Бельгии над национальной командой Польши на мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3 гарантировала России выход в плей-офф.

Бельгия победила Польшу в дополнительное время со счётом 16:14.

Таким образом, польские баскетболисты проиграли пять раз в семи играх и не смогли попасть в шесть лучших сборных по итогам группового этапа.

Российские баскетболисты с тремя победами и тремя поражениями занимают четвёртое место и гарантированно сыграют в четвертьфинале турнира.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Латвию в мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3.