Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал ОИ в Токио

Сборная России одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче 1/4 финала мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.

© РИА Новости / Алексей Филиппов

Встреча завершилась со счётом 21:19. В составе национальной команды выступают Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов. Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал ОИ в Токио.