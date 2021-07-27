Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал ОИ в Токио
Сборная России одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче 1/4 финала мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Встреча завершилась со счётом 21:19.
В составе национальной команды выступают Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал ОИ в Токио.
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