Итальянки завоевали золото ОИ в парных двойках у женщин
Итальянские гребцы Валентина Родини и Федерика Чезарини завоевали золотые медали в финале турнира по академической гребле в парных двойках на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
- © Carl Recine
Серебряные медали завоевали французские гребцы Лора Тарантола и Клере Бове.
Бронза — у голландок Марики Кейсер и Илсе Паулис.
Ранее сообщалось, что гребцы Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в двойках.
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