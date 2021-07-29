Итальянки завоевали золото ОИ в парных двойках у женщин

Итальянские гребцы Валентина Родини и Федерика Чезарини завоевали золотые медали в финале турнира по академической гребле в парных двойках на летних Олимпийских играх в Токио.

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Серебряные медали завоевали французские гребцы Лора Тарантола и Клере Бове. Бронза — у голландок Марики Кейсер и Илсе Паулис. Ранее сообщалось, что гребцы Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в двойках.