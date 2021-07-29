Колесников высказался о завоевании бронзы ОИ на дистанции 100 м кролем

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал завоевание бронзовой медали на турнире по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.

«Бронзовая медаль — это хорошо, но я понимаю, что мог проплыть быстрее. Утешает, что впереди ещё будут Олимпийские игры», — цитирует Колесникова РИА «Новости».

По словам пловца, ему пока непонятно, почему не получилось выиграть золотую медаль.

«Кроль — королевская дистанция, но я не думал, что мне нужно победить американца, я просто хотел выложиться по полной. Мне не важно у кого выигрывать», — цитирует Колесникова РИА «Новости».

В финальном заплыве россиянин показал время 47.44, финишировав третьим.

Золотую медаль выиграл американец Кейлеб Дрессел со временем 47.02.

Серебро — у Брианна Тросселла из Австралии (47.08).

Ранее сообщалось, что Чупков занял четвёртое место в финале ОИ на дистанции 200 м брассом.