Колесников высказался о завоевании бронзы ОИ на дистанции 100 м кролем
«Бронзовая медаль — это хорошо, но я понимаю, что мог проплыть быстрее. Утешает, что впереди ещё будут Олимпийские игры», — цитирует Колесникова РИА «Новости».
По словам пловца, ему пока непонятно, почему не получилось выиграть золотую медаль.
«Кроль — королевская дистанция, но я не думал, что мне нужно победить американца, я просто хотел выложиться по полной. Мне не важно у кого выигрывать», — цитирует Колесникова РИА «Новости».
В финальном заплыве россиянин показал время 47.44, финишировав третьим.
Золотую медаль выиграл американец Кейлеб Дрессел со временем 47.02.
Серебро — у Брианна Тросселла из Австралии (47.08).
Ранее сообщалось, что Чупков занял четвёртое место в финале ОИ на дистанции 200 м брассом.