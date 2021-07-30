Китайский пловец Шунь Ван победил на Олимпиаде на дистанции 200 м комплексом

Китаец Шунь Ван завоевал золото в заплыве на дистанции 200 м комплексом на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

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Он финишировал за 1 минуту 55,00 секунды. Второе место занял британец Данкан Скотт, а тройку лучших замкнул швейцарец Жереми Депланш. Ранее сообщалось, что австралийка Эмма Маккеон завоевала золото в плавании на 100 м вольным стилем на ОИ-2020.