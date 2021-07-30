Рылов признался, что не удовлетворён своим выступлением в победном заплыве

Российский пловец Евгений Рылов поделился эмоциями от победы на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио.

«Нет, не удовлетворён. Не проплыл я до конца последний полтинник. Либо я переработал, либо недоработал на тренировках. У меня был критический момент на последних 25 метрах, когда меня парализовало. Надо отдохнуть, ноги свело — просто жесть», — сказал Рылов в эфире «Матч ТВ».

Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине с результатом 1 минута 53,27 секунды, установив олимпийский рекорд. Причём для него это вторая золотая медаль на текущих Играх — он также стал лучшем в заплыве на 100 м на спине.

Ранее сообщалось, что Рылов стал первым в истории России и СССР абсолютным чемпионом ОИ в плавании на спине