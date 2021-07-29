Не жалея себя: подвиг Мартьяновой принёс российским рапиристкам золото на Олимпиаде в Токио

Российские рапиристки выиграли золото в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Героиней соревнований стала дебютантка Марта Мартьянова. Она вышла на замену в полуфинале, а в матче за золото с командой Франции получила травму голеностопа, но продолжила борьбу и в итоге отпраздновала победу вместе с Инной Дериглазовой, Ларисой Коробейниковой и Аделиной Загидуллиной.

Лёгкий старт с Египтом

Одним из самых драматичных событий Олимпиады в Токио для российской сборной стал финал в женском турнире по рапире. Инна Дериглазова легко прошла всех соперниц и была готова отпраздновать вторую победу подряд, но на её пути неожиданно встала американка Ли Кифер. В мире фехтования она далеко не последняя спортсменка, но всё-таки и близко не была таким фаворитом, как россиянка. Тем не менее, золото досталось именно ей.

Но в фехтовании если не получилось выиграть с первой попытки, всегда есть вторая. Расстроенная из-за серебра Дериглазова сразу пообещала сделать всё возможное, чтобы победить в командном турнире и стать двукратной олимпийской чемпионкой. Впрочем, и без этих слов россиянки не могли претендовать на что-либо, кроме золота. Во-первых, в Токио собрался почти тот же состав рапиристок, который выигрывал чемпионат мира в 2019 году. Во-вторых, личную бронзу выиграла Лариса Коробейникова, и с ней команда автоматически выходила на новый, недосягаемый для соперниц уровень.

Командный турнир также давал Дериглазовой возможность взять реванш у Кифер, не дожидаясь других соревнований. По итогам жеребьёвки россиянки и американки оказалась в одной половине сетки плей-офф, так что при идеальном раскладе должны были встретиться уже в полуфинале, проигравший в котором не мог довольствоваться даже серебром.

Перед этим российским рапиристкам ещё нужно было пройти в первом круге египтянок, но это была скорее формальность, чем серьёзное испытание. В личном турнире соперницы на троих совершили всего лишь 13 уколов, так что поединки с ними стали простой разминкой для россиянок. Коробейникова и Дериглазова даже выиграли всухую два первых раунда, а в дальнейшем отдали всего лишь шесть очков.

Правда, совсем без проблем не обошлось. Третий номер российской команды Аделина Загидуллина явно чувствовала себя неуверенно. Она уступила в двух своих схватках с общим счётом 8:12 — в матче с настолько слабыми соперницами это непозволительно много. Американки такого прощать точно бы не стали.

Изматывающий триллер с США

Опасения оказались не напрасными. После того, как Дериглазова открыла полуфинал уверенной победой над Николь Росс со счётом 5:1, Загидуллина не оказала достойного сопротивления Кифер. Американка нанесла ей на пять уколов больше и вывела команду вперёд. Следующий раунд только подтвердил лидерство США. Коробейникова не смогла догнать Жаклин Дубрович, хотя отчасти в этом были виноваты судьи — в последней схватке у россиянки выпала из рук рапира, и она попросила остановить бой, однако они не только не сделали этого, но и засчитали американке укол по обезоруженной спортсменке.

Тренеры российской сборной пошли на отчаянный шаг и провели замену, отправив на дорожку вместо Загидуллиной ещё не фехтовавшую в Токио Марту Мартьянову. Войти в поединок с США оказалось непросто — россиянка поначалу совершенно не держала дистанцию и легко отдала три укола. После смены рапиры она всё же набрала первое очко, но американка тут же закончила раунд в свою пользу, доведя преимущество США до шести очков. Дериглазовой срочно нужно было исправлять положение, и как назло в раунде с Дубрович она всё время не попадала в куртку, зажигая белый фонарь вместо зелёного. На этих бесполезных атаках было потеряно много времени, и сократить отставание удалось только до двух очков.

Кифер же провела ещё один выдающийся бой с Коробейниковой, которую обыгрывала в полуфинале личного турнира. После шести раундов из девяти американки вели со счётом 30:26, а впереди была схватка Мартьяновой с Дубрович. К счастью, россиянка всё-таки вошла в колею и смогла совершить на два укола больше. Коробейникова же завелась настолько, что перефехтовала Росс со счётом 8:3. Перед схваткой двух финалисток теперь уже у российских девушек было преимущество в три укола.

После поражения в личном турнире Дериглазова говорила, что ей непременно нужно первой нанести укол, чтобы прибрать инициативу к своим рукам. В этот раз Кифер снова оказалась расторопнее и открыла счёт, заодно сократив командный разрыв до минимума. Но россиянка позабыла о своих суевериях и с невероятной агрессией включилась в борьбу. Она не позволила Кифер развить успех и всё-таки добыла для России путёвку в финал — 45:42.

Волнующий финал с Францией

В матче за золото Дериглазову, Коробейникову и теперь уже Мартьянову поджидали француженки, которые тоже добились невероятной волевой победы. Они встречались с Италией и перед началом последнего раунда проигрывали со счётом 37:40. Однако Изаора Тибю совершила настоящий подвиг и разгромила Арианну Эрриго — члена золотой команды 2012 года, которая оставила россиянок с серебром в Лондоне. Франция чудом вышла в свой первый с 1976 года олимпийский финал.

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Первыми на дорожку вышли Коробейникова и Тибю. Это была их вторая встреча в Токио — в личном турнире россиянка уже выигрывала со счётом 15:12. С такой же разницей она повела в командном поединке. Дериглазова не испытала проблем с Анитой Блаз и сделала преимущество двукратным.

Дальше Мартьяновой нужно было встретиться с вице-чемпионкой мира Полин Ранвье, и этот поединок выдался самым волнительным. При счёте 1:2 в личной встрече россиянка подвернула ногу и упала на дорожку. На протяжении пяти минут врач заматывал спортсменке голеностоп, и она всё-таки продолжила выступать, так как обратная замена на Загидуллину была невозможна. Мартьянова сумела отыграться и оставить за Россией разницу в пять уколов.

Коробейникова обязана была выступить как можно лучше, чтобы снять дополнительную ответственность с дебютантки в дуэли с Тибю. Бронзовая медалистка не подвела и увеличила разницу до восьми баллов. Для сборной Франции настал момент истины, когда её лидер могла перевернуть ход матча, но этого не произошло. Мартьянова отчаянно сопротивлялась и уступила сопернице всего один укол. Дериглазова завершила второй круг ещё одним шикарным боем с Ранвье, доведя счёт до 30:20.

Мартьяновой снова не удалось отдохнуть — ей нужно было возвращаться и бороться с вышедшей на замену Астрид Гюйар. С 38-летней соперницей россиянка отлично отработала даже с травмой и обыграла её со счётом 5:1. Ранвье дала последний бой Коробейниковой, но это не особенно помогло француженкам. Тибю в последнем поединке с Дериглазовой требовалось отыграть 12 уколов, да ещё и в течение трёх минут, что в рапире почти невозможно. Сборная России одержала победу с разгромным счётом 45:34 и выиграла восьмое золото Олимпиады в Токио.