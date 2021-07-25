Дериглазова призналась, что расстроена после завоевания серебра в фехтовании на рапирах

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Россиянка Инна Дериглазова поделилась эмоциями после поражения от американки Ли Кифер в финале соревнований по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио.
Дериглазова призналась, что расстроена после завоевания серебра в фехтовании на рапирах
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Очень расстроена, вы не представляете как. Ни о чём не успевала думать во время боя, старалась разыгрывать каждое очко. Сегодня Кифер была непредсказуемая, смелая. Раньше я её побеждала. Проблема, что из-за пандемии не было соревнований», — цитирует Дериглазову РИА Новости.

По её словам, ей очень хотелось занять первое место, поэтому она больше расстроена, чем радуется данному серебру. При этом она допускает, что позже может пересмотреть своё отношение к этой медали, так как каждая награда важна.

«Теперь я сделаю всё, чтобы в командных соревнованиях завоевать золотую медаль. Думаю, мы способны биться за золото», — подчеркнула Дериглазова.

Ранее сообщалось, что Дериглазова уступила Кифер со счётом 13:15 и завоевала серебро ОИ в фехтовании на рапирах.

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