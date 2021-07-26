Егорян: Дериглазова на голову выше всех в женской рапире

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Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян, которая не выступает на Играх в Токио из-за рождения ребёнка, оценила выступление рапиристок Инны Дериглазовой и Ларисы Коробейниковой.

«Хорошо, что у нас есть две медали. Очень жаль, что Инна не смогла довести финал до победы. Она — великая спортсменка и фехтовальщица в женской рапире. Ей нет равных. Я не знаю, что произошло в финале. Считаю, что Инна как была победительницей, так ею и осталась. Даже несмотря на серебро Олимпийских игр. Хочу подчеркнуть, что в мировой женской рапире есть Инна. Затем идёт огромная пропасть, и только после — все остальные. Она на голову выше всех. Она очень много трудится, ни на секунду не жалеет себя. Таких спортсменов очень мало в России. Она выиграла семь или восемь внутренних турниров подряд, ездила на международный турнир перед Олимпиадой, который также завершился в её пользу. Просто что-то пошло не так в финале. Она не робот, а тоже живой человек», — цитирует Егорян РИА Новости.

В финале Дериглазова проиграла американской рапиристке Ли Кифер.

Ранее Поздняков поделился впечатлениями от первых дней Олимпиады в Токио.

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