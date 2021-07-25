Поздняков поделился впечатлениями от первых дней Олимпиады в Токио

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился впечатлениями от первых дней Игр в Токио.
Поздняков поделился впечатлениями от первых дней Олимпиады в Токио
  • РИА Новости

«Считаю, что стартовала наша команда на Олимпиаде вполне бодро. За два дня удалось побывать на самых различных соревнованиях. Такие же разные и эмоции. К примеру, от серебра Инны Дериглазовой: с одной стороны, второй финал на двух подряд Олимпиадах — это выдающийся успех. Но когда так близко до золота... Тем не менее Инну я от всей души поздравляю, как и всех наших призёров, их тренеров, руководителей федераций с успехами в Токио! Движемся дальше», — цитирует слова Позднякова пресс-служба ОКР.

По итогам двух дней Олимпиады на счету сборной России семь медалей — одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые.

Ранее сообщалось, что в Госдуме расстроены поражением рапиристки Дериглазовой в финале ОИ от американки.

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