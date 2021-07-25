В Госдуме расстроены поражением рапиристки Дериглазовой в финале ОИ от американки
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«Финальный поединок выдался непростым. Мы все расстроены, но всё же это волевая серебряная медаль. Мы поздравляем Инну Дериглазову! Обидно ли, что проиграли американцам? Обидно, что вообще проиграли», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
По его мнению, россиянке в финале немного не повезло.
Дериглазова уступила американке Ли Кифер со счётом 13:15 и завоевала серебро Токио-2020 в фехтовании на рапирах.
Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил рапиристок Инну Дериглазову и Ларису Коробейникову с завоеванием медалей на ОИ-2020.