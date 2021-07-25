В Госдуме расстроены поражением рапиристки Дериглазовой в финале ОИ от американки

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на серебро Инны Дериглазовой в соревнованиях по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио.

«Финальный поединок выдался непростым. Мы все расстроены, но всё же это волевая серебряная медаль. Мы поздравляем Инну Дериглазову! Обидно ли, что проиграли американцам? Обидно, что вообще проиграли», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его мнению, россиянке в финале немного не повезло.

Дериглазова уступила американке Ли Кифер со счётом 13:15 и завоевала серебро Токио-2020 в фехтовании на рапирах.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил рапиристок Инну Дериглазову и Ларису Коробейникову с завоеванием медалей на ОИ-2020.