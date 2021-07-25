Матыцин поздравил рапиристок Дериглазову и Коробейникову с завоеванием медалей на ОИ-2020

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Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на выступления российских рапиристок Инны Дериглазовой и Ларисы Коробейниковой на Олимпиаде в Токио.
Матыцин поздравил рапиристок Дериглазову и Коробейникову с завоеванием медалей на ОИ-2020
  • РИА Новости

«Фехтование — тот вид спорта, от которого мы всегда ждём медалей на Олимпийских играх. Сегодня наши рапиристки сделали всё возможное, чтобы показать высокий результат», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он отметил, что серебро Дериглазовой и бронза Коробейниковой очень важны для России. По его мнению, девушки достойно боролись с иностранными соперницами, несмотря на напряжённость в поединках.

«Поздравляю спортсменок, тренерский штаб и Федерацию фехтования России. Уверен, что в командном турнире рапиристок россиянки поборются за победу, у них очень хорошие шансы», — добавил Матыцин.

Ранее Дмитрий Губерниев оценил выступление россиян на старте Олимпиады в Токио.

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