Губерниев оценил выступление россиян на старте Олимпиады в Токио

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление спортсменов из России на старте летних Олимпийских игр.
Губерниев оценил выступление россиян на старте Олимпиады в Токио
  • РИА Новости

«Команда сейчас идёт своим чередом. Очень неплохим. Фехтовальщицы молодцы, лучницы. Многое будет зависеть для общего настроения от плавания. Посмотрим, как у нас всё пойдёт. Бородин бы вот со своим результатом стоял бы сегодня на пьедестале почёта», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он считает, что российская команда вполне может завоевать 20 золотых медалей на этих Играх. Ведущий также отметил высокий уровень отечественных стрелков и подчеркнул, что Олимпийские игры являются очень сложными соревнованиями для спортсменов.

«Кто-то не замечает волнения, кого-то мандраж накрывает. Поэтому всё впереди ещё», — добавил Губерниев.

Ранее Инна Дериглазова призналась, что расстроена после завоевания серебра в фехтовании на рапирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить