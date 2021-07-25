Губерниев оценил выступление россиян на старте Олимпиады в Токио
- РИА Новости
«Команда сейчас идёт своим чередом. Очень неплохим. Фехтовальщицы молодцы, лучницы. Многое будет зависеть для общего настроения от плавания. Посмотрим, как у нас всё пойдёт. Бородин бы вот со своим результатом стоял бы сегодня на пьедестале почёта», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Он считает, что российская команда вполне может завоевать 20 золотых медалей на этих Играх. Ведущий также отметил высокий уровень отечественных стрелков и подчеркнул, что Олимпийские игры являются очень сложными соревнованиями для спортсменов.
«Кто-то не замечает волнения, кого-то мандраж накрывает. Поэтому всё впереди ещё», — добавил Губерниев.
Ранее Инна Дериглазова призналась, что расстроена после завоевания серебра в фехтовании на рапирах.