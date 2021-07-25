Губерниев оценил выступление россиян на старте Олимпиады в Токио

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление спортсменов из России на старте летних Олимпийских игр.

«Команда сейчас идёт своим чередом. Очень неплохим. Фехтовальщицы молодцы, лучницы. Многое будет зависеть для общего настроения от плавания. Посмотрим, как у нас всё пойдёт. Бородин бы вот со своим результатом стоял бы сегодня на пьедестале почёта», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он считает, что российская команда вполне может завоевать 20 золотых медалей на этих Играх. Ведущий также отметил высокий уровень отечественных стрелков и подчеркнул, что Олимпийские игры являются очень сложными соревнованиями для спортсменов.

«Кто-то не замечает волнения, кого-то мандраж накрывает. Поэтому всё впереди ещё», — добавил Губерниев.

Ранее Инна Дериглазова призналась, что расстроена после завоевания серебра в фехтовании на рапирах.