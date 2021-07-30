Второе золото, третья медаль: Бацарашкина вновь стала чемпионкой в стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Токио

Виталина Бацарашкина завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио. Она стала лучшей в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м, одержав победу в решающем раунде над кореянкой Ким Мин Чон. Российская спортсменка, также ранее добывшая серебро в командных состязаниях, стала первой женщиной-стрелком в истории, выигравшей три медали на одних Играх.

Когда в программу летних Олимпийских игр включили смешанные командные соревнования по стрельбе, у женщин впервые появилась возможность выиграть три медали. Прежде стать трёхкратным призёром в винтовке или пистолете теоретически могли только мужчины, в то время как девушкам с 1988 года было доступно только по два комплекта наград.

После того как завершились все соревнования по стрельбе из пневматики, шанс подняться на пьедестал почёта в третий раз сохраняла всего одна спортсменка — стрелок из пистолета Виталина Бацарашкина. Она одержала победу в личных состязаниях и выиграла серебро в командных. В отличие от китаянки Цзян Жаньсинь, заработавшей в Токио золото и бронзу, россиянка также заявилась в стрельбу из малокалиберного пистолета с 25 м. В этом упражнении 24-летняя омичка является действующей вице-чемпионкой мира, так что бороться она собиралась только за медаль.

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Перед тем как начать состязаться в финале, Бацарашкиной ещё нужно было пройти двухдневную квалификацию, в которой девушки сначала соревнуются в стрельбе по неподвижной мишени, а затем по появляющейся, когда у них есть всего три секунды на выстрел. Пять лет назад россиянке не удалось миновать этот барьер, не хватило всего четырёх очков для попадания в первую восьмёрку.

Не так идеально складывалась квалификация и в этот раз. Бацарашкина в двух первых сериях по десять выстрелов восемь раз попала в девятку. Но затем набрала гроссмейстерскую сотню в третьей сессии — самая сложная часть соревнований была пройдена. На следующий день в стрельбе на скорость, которую девушки в целом проходят лучше, Бацарашкина потеряла всего шесть очков.

В итоге россиянка заняла третье место вслед за болгаркой Антоанетой Костадиновой, которую уже обыгрывала в стрельбе из пневматики, и китаянкой Сяо Цзяжуйсюань. В финал также вышли олимпийская чемпионка 2016 года Анна Коракаки из Греции и действующая бронзовый призёр чемпионата мира Дорен Веннекамп из Германии. Второй российской участнице, Маргарите Черноусовой, не повезло: неудачи в тех же первых двух сериях она не смогла компенсировать и стала 19-й.

В финале спортсменки должны были вновь демонстрировать своё мастерство в стрельбе на скорость и зарабатывать по одному очку за каждое попадание в сериях из пяти выстрелов. По итогам первых двух раундов наметился явный фаворит финала — кореянка Ким Мин Чон допустила всего один промах и захватила лидерство с отрывом в три очка. Бацарашкина пристрелку провела чуть хуже, заработав только половину из возможных баллов.

Но дальше россиянку ждала её стихия — стрельба на выбывание. В первой же серии Бацарашкина выбила все пять мишеней. Ким Мин Джун сделала то же самое, а соперницам такая точная стрельба не давалась. Чемпионка в пневматике сразу поднялась на чистое второе место. Ещё один раунд — и уроженка Омска оказалась в одном балле от лидирующей кореянки. Далее Бацарашкина либо сравнивалась с ней, либо снова оказывалась на одно очко позади — опасности досрочного вылета не было.

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После седьмого и восьмого раундов Бацарашкиной и Чон приходилось откладывать в сторону пистолет. Соперницам нужно было провести перестрелку, чтобы решить, кто будет бороться за медали. В итоге с лидерами осталась только Цзяжуйсюань. Но претендовать на что-то, кроме бронзы, она уже не могла — в следующем после этого раунде она поразила всего одну мишень. Россиянке тоже не удалось отстрелять чисто, и она уступила кореянке одно очко.

Но оставалась последняя серия. В ней россиянка была великолепна и в четвёртый раз за финал набрала идеальные пять баллов. Чон один раз дрогнула, благодаря чему счёт сравнялся. Теперь девушкам нужен был дополнительный раунд для определения чемпионки.

Первые выстрелы у обеих вышли точными, а второй удался только Бацарашкиной. Как и третий, и четвёртый. Финальная дуэль закончилась настоящим разгромом. Таким образом, российская спортсменка повторила достижение Марины Логвиненко, выигравшей два золота в стрельбе из пистолета на одной Олимпиаде в 1992 году. Но ещё большим достижением стало то, что Бацарашкина выиграла три медали на одних Играх — этого в стрельбе не добивалась ни одна спортсменка в истории.