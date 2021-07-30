Серебряная гребля: Пракатень стала второй в состязаниях одиночек на Олимпиаде в Токио

Анна Пракатень принесла сборной России вторую медаль в академической гребле на Олимпийских играх в Токио. Она завоевала серебро в финальном заезде одиночек, уступив только новозеландке Эмме Твигг. Это первая отечественная награда в дисциплине за 41 год. В мужских соревнованиях Александр Вязовкин финишировал пятым.

Долгожданная медаль Пракатень

Российская гребчиха Анна Пракатень ехала на Олимпиаду в Токио с одной миссией — принести стране первую за 17 лет награду в своём виде спорта. Будучи действующей чемпионкой Европы в одиночке и победительницей престижного этапа Кубка мира в Люцерне, она имела абсолютно все шансы прервать длительную безмедальную серию.

Но с этой задачей Пракатень справиться не удалось, и на то была вполне приятная для болельщиков причина. Днём ранее её опередили Василиса Степанова и Елена Орябинская, сенсационно ставшие вторыми в состязаниях двоек. Их успех не отменял того факта, что Пракатень по-прежнему рассчитывала на пьедестал почёта, только теперь её попадание помогло бы российской сборной добиться нового, более масштабного достижения — впервые с 1988 года завоевать больше одной медали на Олимпиаде в академической гребле.

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Результаты полуфиналов, которые состоялись вскоре после серебряного заезда Степановой и Орябинской, подтверждали намерения Пракатень. Бывшая белорусская спортсменка пробилась в главную гонку со вторым временем. Одновременно с ней в финал вышел и представитель мужской одиночки Александр Вязовкин. В пятницу они должны были вернуться на гребной канал и попытаться вновь порадовать болельщиков.

Старт женского финального заезда не слишком удался Пракатень. Она сразу заметно отстала от других девушек. Российская спортсменка не только проигрывала почти полкорпуса в самом начале, но и не показывала той интенсивности гребков, что была у соперниц. Отметку в 500 м она пересекла последней с полуторасекундным отставанием от первой тройки.

Однако паниковать было рано. В академической гребле преодолеть нужно 2000 м, и умение грамотно распределять силы чрезвычайно важно. С этим у Пракатень проблем не оказалось. Постепенно она догоняла других участниц и к середине дистанции была уже рядом с претендентками на медали. Ещё несколько гребков — и уже российская спортсменка вела в споре за серебро, в то время как у тех, кто оказался позади, темп стремительно падал.

Отдельно ото всех шла только новозеландка Эмма Твигг. Ей не было равных ни в одном из прошлых заездов, каждый из которых она выигрывала с преимуществом в несколько секунд. В финале она тоже не замечала, что происходило за ей спиной. А там Пракатень уже уверенно шла ко второму месту, имея почти полторы секунды преимущества перед австрийкой Магдаленой Лобниг за 500 м до финиша.

Твигг приехала первой и превзошла лучшее олимпийское время, установленное в 2004 году немкой Катрин Ручов-Штомпоровски. Превысила его и Пракатень, только она стала второй и выиграла серебряную медаль. Эта медаль стала первой для отечественной гребли в женской одиночке с 1980 года — 41 год назад второй была рязанская спортсменка Антонина Махина. Бронзу в Токио завоевала Лобниг, которой до последнего приходилось бороться за свою медаль с преследовательницами.

Пятое место Вязовкина

Участие Вязовкина в финале сразу вслед за Пракатень само по себе было небольшой сенсацией. Достаточно было взглянуть на его выступления в предварительных заездах, когда он не показывал результатов на уровне первой шестёрки. Однако от старта к старту он продолжал борьбу и занимал нужные для повышения места, а те, с кем он соперничал, отправлялись в утешительные гонки.

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Когда Вязовкин вышел в полуфинал, то он уже добился лучшего для отечественных гребцов результата за последний 41 год. Но он не остановился и на этом, пробившись в медальный заезд, да ещё и с четвёртым общим временем. Отставание от датчанина Сверри Сандберга Нильсена, который является действующим вице-чемпионом мира, при этом было совсем небольшим и составило чуть больше полсекунды — в следующий раз его можно было отыграть.

Но всё-таки в финале Вязовкину не хватило опыта борьбы с настолько титулованными соперниками, какие были в главном олимпийским заезде. К тому же он ехал по крайней левой воде, что лишало его необходимого контакта с другими гребцами. Вскоре после старта сформировалась группа из четырёх спортсменов, которая принялась усиленно работать на пути к финишу.

Россиянин пытался удержаться за ней, к середине дистанции он проигрывал меньше секунды, но больше выдерживать темп лидеров не смог. Он оставался пятым вплоть до финиша. Безмедальная серия в мужской одиночке, которая тянется с того же 1980 года, пока продолжается. А победу в Токио достаточно неожиданно одержал грек Стефанос Дускос, вслед за Твигг показавший лучший результат в истории Олимпийских игр. Норвежец Хетиль Борх стал вторым, хорват Дамир Мартин выиграл бронзу.