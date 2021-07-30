Российская гребчиха Пракатень: не могла даже мечтать о серебре Олимпиады

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Россиянка Анна Пракатень поделилась эмоциями после финиша в финале в турнира по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.
Российская гребчиха Пракатень: не могла даже мечтать о серебре Олимпиады
  • AFP
  • © Charly TRIBALLEAU

«Я очень рада, очень счастлива! Эйфория переполняет меня. Полгода назад я и не могла подумать, что буду гоняться в финале Олимпиады с такими соперниками и побеждать их. И не мечтала о таком. Я безумно счастлива», — цитирует Пракатень РИА Новости.

Пракатень завоевала серебро в турнире одиночек в заплыве на 2000 м. Она финишировала с результатом 7 минут 17,39 секунды.

Ранее сообщалось, что Пракатень расплакалась после завоевания серебра ОИ.

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