Несбывшаяся мечта: как гимнастка Мельникова завоевала бронзу в личном многоборье на Играх в Токио

Ангелина Мельникова и Владислава Уразова заняли третье и четвёртое места в личном многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике летних Олимпийских игр в Токио. В отсутствие четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз россиянки не сумели включиться в борьбу за золото из-за не самой высокой сложности программ. В итоге победа досталась американке Сунисе Ли, опередившей бразильянку Ребеку Андраде всего на 0,135 балла.

За день до начала личного финала у девушек в многоборье двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина сказала: «Я когда-то хотела, чтобы Россия выиграла на Олимпиаде командное первенство, и это наконец случилось. Осталась мечта, чтобы кому-то из наших гимнасток досталось золото в абсолютном первенстве. Сейчас для этого есть все шансы».

Главный женский шанс носил совершенно конкретное имя: Симона Байлз. Имя четырёхкратной олимпийской чемпионки, вынужденной отказаться от двух главных гимнастических дисциплин — командного и личного многоборья — звучало в телевизионных эфирах едва ли не всех стран, где имеют представление о том, что такое спортивная гимнастика.

Ведь отсутствие американки в том виде, где она пять раз побеждала на мировых первенствах и выиграла золотую медаль на Играх в Рио, означало, что дорога к золоту может быть открыта для доброй полудюжины спортсменок. В том числе для двух американок, которые до начала Игр и надеяться не могли, что великая и ужасная Симона сделает им столь королевский подарок.

Говоря о Байлз, Хоркина заметила, что вполне понимает причину, по которой американка вынуждена была отказаться от выступлений.

«Мне кажется, у неё пошёл не психологический, а прежде всего технический сбой. Я много раз пересматривала командное многоборье — тот момент, когда Симона выполняет опорный прыжок. Там явно была потеря в пространстве, а это чертовски опасная штука. У нас в этом плане не самый простой вид спорта: чем сильнее завинчиваешь элементы, тем больше сворачивает голову. Так что Байлз совершенно правильно поступила, что отказалась продолжать выступления», — сказала Светлана.

Сутки, миновавшие с момента снятия Байлз, несколько прояснили картину произошедшего. Известный в спорте врач Николай Дурманов предположил, что состояние Байлз могло стать побочным следствием препарата «Метилфенидат», который спортсменка принимает с детства и имеет на него терапевтическое исключение. Точнее — отказа от него, так называемого «синдрома отмены».

Эта версия выглядела наиболее близкой к истине: по информации, полученной в частном порядке из Японии, ввоз метилфенидата в страну может быть осуществлён только по специальному разрешению, поскольку это лекарственное средство в Японии запрещёно. Чтобы получить разрешение для таможни, нужно иметь заключение уполномоченного медицинского учреждения.

До пандемии срок рассмотрения таких вопросов составлял в Японии 7—10 дней, а с июля прошлого года увеличился до шести месяцев. Американцы же понадеялись, что им будет вполне достаточно разрешительных бумаг из WADA. И лишились уникальной спортсменки, которая вполне могла бы забрать в Токио даже не четыре, как это было в Рио, а все шесть золотых медалей.

Когда из соревнований внезапно выбывает единоличный лидер, это, с одной стороны, освобождает дорогу к пьедесталу всем остальным, а с другой — сама мысль о доступности победы нередко вызывает дополнительный и очень сильный стресс у тех, кто борется за медаль. Подтверждение этому случилось на первом же снаряде: с брусьев совершенно нехарактерным для себя образом сорвалась чемпионка Азиатских игр китаянка Лу Юйфей.

По итогам квалификации с основными претендентками было всё понятно: второй результат после Байлз показала Ребека Андраде — точёная бразильянка с программами умопомрачительной сложности и абсолютно классической выучкой.

Удивляться последнему не приходилось: спортивным образованием Андраде и всей бразильской гимнастики на протяжении нескольких лет занимались два потрясающих и, возможно, лучших в мире специалиста — недавно ушедший из жизни украинец Олег Остапенко, который в своё время выпестовал абсолютную чемпионку Атланты Лилию Подкопаеву, и экс-наставник двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной, а до этого — тренер победных сборных СССР и России Александр Александров.

Далее в списке финалисток значилась Суниса Ли, а за ней — Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. При этом отрывы спортсменок друг от друга были такими, что становилось понятно: в финале победит та, чьи нервы окажутся крепче.

Чисто математически победительницей в этот день должна была стать Андраде. Обеих российских девчонок она опережала по базовой сложности более чем на балл. Такая же сложность была указана в протоколе Ли, но поставить этих двух гимнасток на одну доску в плане чистоты линий, лёгкости и качества работы на снарядах было бы неприлично.

Бразильянку подвели эмоции. Она совершенно потрясающе, на одном дыхании и с фантастической амплитудой акробатических элементов, чуть большей, чем требовалось для того, чтобы контролировать ситуацию, исполнила вольные упражнения, но дважды и очень заметно заступила за линию ковра, потеряв на этом 0,4 балла. При этом судьбу золота в пользу американки решила совсем крошечная величина — 0,135.

Если бы общая сложность программ Мельниковой и Уразовой была чуть более сопоставимой с тем, что показали Ли и Андраде, мы, наверное, могли бы увидеть совсем иной расклад на пьедестале. В этом плане Ангелина сделала для своей бронзовой медали куда больше, чем Ли — для золотой. Так что горевать по этому поводу точно не стоит. Нужно просто подождать, и мечта Хоркиной наверняка сбудется.