«Угодила в ловушку собственного таланта»: Хоркина о заскоке Байлз, характере российских гимнастов и сложности программ

Симона Байлз демонстрировала запредельную сложность выступлений в последние годы и, скорее всего, у неё произошёл не психологический, а технический сбой на Олимпийских играх в Токио. Об этом в интервью RT заявила двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина. По её мнению, американка потерялась в пространстве во время исполнения опорного прыжка и вытянула его исключительно за счёт наработанной координации. Гимнастка также похвалила сборные России за выступление в командном первенстве на Играх.

— Главной гимнастической новостью в Токио стал отказ четырёхкратной олимпийской и пятикратной абсолютной чемпионки мира Симоны Байлз от выступлений в командном и личном многоборье. Вы понимаете, что с ней произошло?

— Мне кажется, понимаю. На сегодняшний день Симона — номер один в мире. К Играм в Токио она стала усложнять ту программу, которая и без того была вряд ли кому по силам. Иначе говоря, Байлз уже долгое время находится на вершине в одиночестве, поскольку у других гимнасток нет никаких шансов к ней приблизиться. Но ведь при этом она такой же человек, как и мы.

— Хотите сказать, что Симоне не хватило психологического резерва?

— Во-первых, на неё лёг большой груз ответственности и максимум внимания. Я видела все её предолимпийские съёмки, когда Симону всюду приглашали. Сама тоже попадала в такие ситуации: мне постоянно ставили в укор, что я слишком отвлекаюсь от тренировок и поэтому допускаю ошибки. Но, когда тебе уже за 20, нельзя быть постоянно сконцентрированной только на гимнастике. Нужно пробовать что-то новое, показывать себя не только со спортивной стороны, оставаясь на пике. Время-то идёт. Приходят новые чемпионы, предыдущих забывают, а ведь хочется как-то оставаться интересной людям.

Но дело не только в этом. Байлз реально демонстрировала запредельную сложность выступлений, просто космическую. Мне кажется, у неё произошёл не психологический, а прежде всего технический сбой. Так бывает. Моя хорошая подруга и очень хорошая гимнастка, фамилию которой называть не буду, из-за этого даже завершила карьеру. Мы вместе выиграли олимпийское командное серебро в Атланте, а спустя год она сказала: «Всё, Свет, заканчиваю, поскольку у меня начались заскоки. Не готова подвергать свою жизнь опасности». Должна сказать, что я её понимаю: спортивная гимнастика — это всё-таки не кувырок на ковре сделать...

— Считаете, у Байлз произошёл именно такой заскок?

— Да, на винтовых элементах. Я много раз пересматривала командное многоборье — тот момент, когда Симона выполняет опорный прыжок. Там явно была потеря в пространстве, а это чертовски опасная штука. К великому счастью, Байлз настолько развита физически и настолько координированна, что приземлилась на ноги.

— По своему опыту знаю, что заскок никогда не случается вдруг, всегда бывают предпосылки.

— Предпосылки были. Я как-то заметила, что Байлз вполне успешно начала исполнять новый опорный прыжок с приблизительно одинаковой сложностью, а потом у неё начались какие-то сбои — и больше она его не прыгала. То есть было видно, что у девчонки что-то пошло не так, хотя в остальном на всех предполимпийских соревнованиях она работала на снарядах идеально. Повторюсь, Симона — не робот, а человек. Её ведь заранее начали золотыми медалями обвешивать, за все виды олимпийской программы сразу. Подобное давление тоже нужно уметь перенести.

— Вы словно о себе сейчас говорите…

— Отчасти да. Я ведь тоже находилась в её шкуре. Сказать кому-то о своих проблемах страшно, ведь сочтут за слабость. С одной стороны, было, конечно, ошибкой выходить в командном турнире: правильнее было бы отказаться от него сразу, если Симона чувствовала, что что-то идёт не так. С другой — она совершенно правильно повела себя, отказавшись продолжать выступления. Если бы на оставшихся снарядах Байлз начала валяться, сборная США вообще могла остаться без медалей.

— Тогда возникает вопрос к американским тренерам. Зачем было нужно выпускать лидера на помост в таком состоянии?

— Возможно, они были уверены, что Симона справится с чем угодно. Но сейчас должна сказать, что в сборной США поступили очень грамотно. Симону сняли с абсолютки, где она потенциально должна была брать золото, и продолжают готовить к финалам на отдельных снарядах. Оттуда, насколько мне известно, она пока не снялась. Думаю, американцы выстраивают такую комбинацию, чтобы Байлз в любом случае стала героиней этих Игр. Хотя мне жаль, что её не будет в многоборье. Кто-то наверняка посчитает, что это на руку соперницам, в том числе российским, но лично я всегда любила бороться с по-настоящему сильными гимнастками. Когда уровень оппонентов ниже, побеждать не так сладко.

— Боюсь, что теперь многие будут говорить, что Россия выиграла в Токио командное многоборье лишь благодаря отсутствию Байлз.

— Отчасти так оно и было. Но представившейся возможностью ещё нужно было воспользоваться, а это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Наши ухватились за свой шанс — и правильно сделали. Хотя у тех же китаянок шанс победить был ничуть не меньше. Вообще не понимаю, что с ними произошло.

Олимпийские игры — всё-таки чудовищно чудесные соревнования в этом плане. Мне понравилось, как Влада Уразова сказала в интервью: «Ну талант у меня, поэтому и победила». Правильный характер у девочки: по-спортивному наглая, по-хорошему стервозная и обладает своим мнением. Палец в рот не клади. Благодаря девчонкам, кстати, сбылась моя давняя мечта. Я хотела когда-то, чтобы Россия выиграла на Олимпиаде команду, и это наконец случилось. Осталась мечта, чтобы кому-то из наших гимнасток досталось золото в абсолютке. Сейчас для этого есть все шансы.

— На ваш взгляд, Байлз сумеет вернуться на прежний уровень или дело идёт к окончанию карьеры?

— Сложный вопрос. Это очень глубокий заскок. Боюсь, что у Симоны всегда будет присутствовать подсознательная боязнь, что в важный момент проблема снова вернётся. Выкарабкается ли — не знаю. У меня есть сомнения на этот счёт.

— У вас подобные заскоки случались?

— К счастью, нет. Один раз была неприятная ситуация, когда я пошла на прыжок, не сконцентрировавшись, и тоже слегка потерялась в воздухе. Перепугалась тогда очень сильно. Но я работала с очень крутым тренером, который так идеально выстраивал технику, что никаких заскоков у меня не могло случиться в принципе. Борис Васильевич (Пилкин. — RT) очень внимательно отслеживал любые отклонения и сразу их исправлял. Это очень долгая работа. У нас в этом плане не самый простой вид спорта: чем сильнее завинчиваешь элементы, тем больше сворачивает голову.

Байлз, можно сказать, угодила в ловушку собственного таланта: ей с самого детства всё очень легко давалось благодаря природным данным. Поэтому она сразу начала осваивать максимально сложные элементы — и сознание было много лет заточено на максимальную сложность. Теперь вот «заскочило», а возможности открутить всё назад, заменив сложный элемент более слабым, просто нет. У Байлз в принципе нет такой опции. А она должна быть у гимнаста всегда. Как и волнение. Если оно есть, это своего рода гарантия, что на помосте ты не упустишь ничего важного. Речь ведь не только об элементах ультра-си: можно прекрасно выполнить тройное сальто, а на кувырке ошибиться.

— Известный спортивный врач Николай Дурманов высказал предположение, что Байлз просто могла сломаться вследствие жесточайшей моральной и физической эксплуатации.

— Охотно верю. Я сейчас нахожусь в отпуске в Италии, так тут в связи с отказом Симоны от выступлений первым делом начали вспоминать все те сексуальные скандалы, которые в последние несколько лет имели место в американской гимнастике. По телевидению только об этом и твердят. Так что вполне могло повлиять.

— Давайте переключимся на более приятные темы. Какие ощущения у вас оставило мужское командное и индивидуальное многоборье?

— Бронза Никиты Нагорного в абсолютном первенстве — это очень хорошая, крепкая бронзовая медаль с золотым отливом. Всё было очень достойно и красиво, как и положено олимпийскому чемпиону. Артур Далалоян тоже молодец. За мужиков вообще душа радуется, горжусь ими страшно. Мы ведь ждали эту команду давно, и она потихонечку, ещё с чемпионата мира в Дохе, формировалась. Там у меня была возможность общаться с ребятами — и, помню, мы сидели в бассейне, загорали и разговаривали. О спорте, о жизни. Тогда-то я и поняла, что парни у нас не просто рассудительные и ответственные, но и с очень правильными целями. Знают, для чего пришли в гимнастику.

Если же говорить о соревнованиях, я как-то очень сильно задумалась, наблюдая за тем, что происходит в Токио, что вся спортивная гимнастика вплотную подошла к очень серьёзному переломному моменту. Сложность уже просто за гранью. Японцы крутят четыре винта. Тут не только головы не выдерживают, но и ахиллы рвутся, и нижние конечности летят, и верхние. Вот тебе и проблемы Байлз, и травма Далалояна. Плюс колоссальная соревновательная нагрузка, особенно у парней. Тот же Нагорный фактически третий день выступает в многоборье: квалификация, команда, личное первенство...

— Командные мужские соревнования с невероятной победой России заставили меня задуматься о том, что всем нам совершенно напрасно свойственно принижать значение командной медали. Ведь на самом деле главная награда Игр — именно эта.

— Абсолютно согласна. Дело даже не в том, что биться за свою команду — это совершенно особенное чувство. Когда в сборной появляются олимпийские чемпионы, это влияет и на судей. Хотя Никиту Нагорного в личном многоборье могли бы оценивать помягче.