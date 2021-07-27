Депутат Госдумы о золоте россиянок в многоборье на ОИ: женственная гимнастика победила мужикоподобную
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«Сегодня поистине праздничный день. Восхищён нашими гимнастками. Тем и ценна эта победа над американками, победа над двойными стандартами и терапевтическими исключениями — то, что можно им, нельзя всем остальным. Женственная гимнастика сегодня победила мужикоподобную», — цитирует Свищёва Sport24.
Он также назвал эту победу принципиальной, отметив, что американки не ожидали подобного выступления от российских спортсменок. При этом он призвал соперниц не расстраиваться и подчеркнул, что от России всегда стоит ждать сюрпризов.
Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев выразил надежду, что Россия будет в тройке медального зачёта по итогам Олимпиады.