Валуев надеется, что Россия будет в тройке медального зачёта по итогам Олимпиады

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением об успехах сборной России на Олимпийских играх в Токио.
Валуев надеется, что Россия будет в тройке медального зачёта по итогам Олимпиады
  • РИА Новости

«Я безмерно рад, когда российская сборная приносит золотую медаль. Каждый день мы получаем медали высшего достоинства. Россия  уверенно держится в пятёрке медального зачёта, надеюсь, что мы и в тройке будем», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Россия пока занимает четвёртое место в медальном зачёте Игр. На счету отечественных спортсменов 18 наград: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.

Ранее депутат Виталий Милонов выразил мнение, что российские гимнастки показали несгибаемый характер на ОИ.

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