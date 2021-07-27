Валуев надеется, что Россия будет в тройке медального зачёта по итогам Олимпиады

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением об успехах сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Я безмерно рад, когда российская сборная приносит золотую медаль. Каждый день мы получаем медали высшего достоинства. Россия уверенно держится в пятёрке медального зачёта, надеюсь, что мы и в тройке будем», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Россия пока занимает четвёртое место в медальном зачёте Игр. На счету отечественных спортсменов 18 наград: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.

Ранее депутат Виталий Милонов выразил мнение, что российские гимнастки показали несгибаемый характер на ОИ.