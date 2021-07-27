Депутат Милонов считает, что российские гимнастки показали несгибаемый характер на ОИ

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«В очередной раз наши девчонки демонстрируют несгибаемый характер. Парням стоит уже поспешить за ними в плане наград. В основном все радостные события приносят нам девчонки. Такие победы должны послужить толчком к тому, чтобы мальчики и девочки выбирали не только сиюминутные, модные виды спорта», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в мире много отличных видов спорта, а подобные победы стоит использовать как пропаганду спорта.

Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки.

Ранее девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина заявила, что не считает, что травма американки Симоны Байлз помогла российским гимнасткам выиграть ОИ.